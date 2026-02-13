MG3 Hybrid+ llega a Uruguay: el hatch híbrido de MG con 191 caballos de potencia y sistema autorrecargable

El segmento de los hatchbacks suma una nueva propuesta híbrida en Uruguay. El Grupo Eximar, representante oficial de MG Motor en el país, lanzó el MG3 Hybrid+, un modelo que combina un sistema 100 % híbrido autorrecargable, bajo consumo y una potencia poco habitual en la categoría, con el objetivo de ofrecer eficiencia sin resignar desempeño.

El modelo fue presentado oficialmente en el hub que el importador posee en Avenida Italia y Patagonia, en Punta del Este, y se posiciona como una alternativa para quienes buscan eficiencia y seguridad en el uso diario, especialmente en ciudad, pero con prestaciones suficientes para ruta. Con un consumo que puede llegar a promediar 4,4 litros cada 100 kilómetros y una autonomía potencial de 800 kilómetros con un tanque de 36 litros, la marca apunta a un costo de uso competitivo, una variable cada vez más relevante para el mercado uruguayo.

Tecnología que se adapta al manejo

Diego Favier, brand manager para MG en Eximar Uruguay & Argentina, explicó que el diferencial del modelo está en su arquitectura híbrida integral. “Este vehículo marca un antes y un después frente a lo que hoy hay en el mercado porque es el primer 100 % híbrido del segmento. Es un powertrain más evolucionado frente a lo que hoy se vende en Uruguay”, afirmó.

El sistema funciona de forma automática, alternando entre el motor eléctrico y el de combustión según la demanda de conducción. “Arranca en modo eléctrico a bajas velocidades y, a medida que se necesita más potencia, combina ambos motores para entregar todo el torque, sin sacrificar autonomía ni eficiencia”, detalló Favier. A esa lógica de ahorro se suma un desempeño poco frecuente en la categoría: 191 caballos de potencia combinada y una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos.

Vista trasera del MG3 Hybrid+ durante su presentación en Uruguay

“La experiencia que buscamos es que sea divertido. Es un auto del segmento B, pero con un powertrain muy potente. Y cuando querés andar tranquilo, también te ofrece una gran autonomía”, agregó. Y lo resumió en una frase: “Es un auto divertido de manejar”.

Equipamiento y seguridad de serie El MG3 Hybrid+ incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, junto con un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril de emergencia, sistema de asistente de velocidad, advertencia de colisión frontal, frenado de emergencia autónomo, sistema de asistencia para mantenerse en el carril, sistema de advertencia de cambio de carril y sistema de asistente de tráfico, entre otras funciones. Vista interior del MG3 Hybrid+ lanzado por Eximar En seguridad, incluye seis airbags y cuenta con una calificación de cuatro estrellas en Euro NCAP. A esto se suma, según la empresa, una garantía extendida de seis años o 120.000 km y de siete años o 150.000 km para la batería, parte de la propuesta de valor, con el objetivo de brindar mayor respaldo al usuario.

Un paso estratégico para Eximar

Desde la perspectiva del negocio, el lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de renovación del portafolio de MG en el país. Federico Mayora, gerente general de Eximar Uruguay, señaló que el modelo representa un hito para la compañía. “El MG3 es un escalón muy importante. Es el primer híbrido puro del mercado, no tiene competidores directos. Es un vehículo único por diseño, comportamiento dinámico, equipamiento y rendimiento”, sostuvo.

El ejecutivo enmarcó la propuesta dentro del concepto de “tecnología accesible” que la marca viene impulsando a nivel regional. “Es un gran ejemplo porque combina un equipamiento muy completo, el sistema híbrido autorrecargable y un consumo reducido, con un precio competitivo”, indicó.

La presentación del MG3 Hybrid+ reunió a clientes y referentes del sector en Punta del Este

Para Mayora, el foco está en ofrecer soluciones prácticas para el uso cotidiano. “El consumidor hoy busca equilibrio entre precio, equipamiento y rendimiento. El MG3 nos da la posibilidad de movernos sin pensar y disfrutar el momento”, expresó.

El ejecutivo también adelantó que 2026 será un año clave para la marca, con la incorporación de nuevos productos y una oferta más amplia de tecnologías electrificadas, como parte de una apuesta por ampliar el acceso a la movilidad híbrida en Uruguay y captar a un público joven y abierto a nuevas soluciones.