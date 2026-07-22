Mega Liquidación de Tienda Inglesa con descuentos de hasta 60% y mas de 10.000 propuestas

Una nueva edición de la Mega Liquidación llegó a Tienda Inglesa con más de 10.000 ofertas y descuentos de hasta el 60%. La promoción estará disponible hasta el domingo 26 de julio.

Entre los principales beneficios se destacan hasta 60% off en climatización; pequeños y grandes electrodomésticos; acolchados, mantas, cubrecamas y colchas; y artículos de deportes y fitness. Además, hay hasta 55% off en tecnología y audio, y hasta 50% off en Smart TV y productos de La Juguetería de La Tienda.

Para facilitar las compras, Tienda Inglesa ofrece 18 cuotas sin recargo en dólares con tarjetas Club Card Crédito de Scotia en productos seleccionados.

La promoción está disponible en todas las sucursales de la Tienda, así como en su aplicación móvil y sitio web.