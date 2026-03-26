Más diversidad tecnológica y mayor tamaño: así es la nueva tienda de ZonaTecno en Portones Shopping

ZonaTecno abrió una nueva tienda en Portones Shopping, en el marco de su estrategia de expansión y fortalecimiento de su red en centros comerciales. El local se suma a las recientes aperturas y le permite afianzar su presencia en los principales shoppings, junto con Tres Cruces, Montevideo Shopping y Plaza Italia.

Con este desembarco, la empresa apunta a cubrir una zona donde hasta ahora no estaba presente y acercarse a nuevos públicos. “Esperamos poder estar más cerca de los clientes del este de Montevideo y terminar de cerrar un círculo en los shoppings más importantes del país”, señaló Gonzalo Macedo, CEO de la empresa.

Llegar a nuevos clientes “La apertura en Portones se da en el marco de un crecimiento muy importante que ha tenido la empresa y de un proyecto de expansión que estamos llevando adelante dentro de Montevideo y también en el interior del país”, explicó la gerente general, Carolina Torterolo. La elección de la ubicación también responde a cambios en la dinámica de la ciudad. En los últimos años, cada vez más personas se trasladaron hacia barrios de la costa y zonas cercanas a Carrasco, lo que llevó a la empresa a buscar mayor cercanía con ese público. “Hay una importante migración hacia Carrasco, Barra de Carrasco y la costa, y este punto significa poder estar más cerca de esas personas y brindarles lo mismo que ofrecemos a través de nuestro e-commerce y otros canales”, agregó Torterolo.

Apertura ZonaTecno en Portones Shopping

Mayor diversidad tecnológica

El nuevo local refleja además la evolución de la propia empresa, que en los últimos años amplió su catálogo de productos. Si bien la propuesta sigue incluyendo computadoras y smartphones, hoy también incorpora nuevas categorías vinculadas a la conectividad, el entretenimiento y la vida cotidiana.

“Estamos trabajando con un concepto de tienda más moderno y con locales más amplios, que nos permiten ofrecer mayor diversidad de productos”, explicó Torterolo.

Entre las novedades aparecen los drones, una categoría en crecimiento impulsada por creadores de contenido y nuevos usos tecnológicos. “Somos representantes oficiales de DJI en Uruguay y eso nos permite acercar al mercado local un producto que hasta hace poco tiempo no se vendía oficialmente”, destacó la gerente general.

Celebración por la apertura de ZonaTecno

El valor del asesoramiento

Con productos que evolucionan a gran velocidad, el asesoramiento especializado gana terreno dentro de la experiencia de compra. Incluso en equipos de uso cotidiano, como una PC, pequeños cambios en las especificaciones pueden modificar de forma significativa el desempeño.

“El asesoramiento especializado siempre fue importante y creemos que cada vez lo es más”, sostuvo Macedo. En ese contexto, contar con vendedores capacitados permite orientar mejor a los clientes y ayudarlos a identificar qué producto se ajusta realmente a sus necesidades.

Según explicó el CEO de ZonaTecno, muchas veces aparecen funciones o dispositivos que el usuario aún no conoce, pero que pueden resolver mejor lo que está buscando. “Tener gente experta con la intención de asesorar genuinamente es para nosotros un diferencial clave”, agregó.

Apertura de ZonaTecno en Portones Shopping