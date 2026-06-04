Más de 300 líderes empresariales de Iberoamérica participaron del Foro FIJE 2026 celebrado en Uruguay

Con la participación empresarios, emprendedores, líderes institucionales y representantes de 16 países, culminó el IX Foro FIJE 2026. Por primera vez en su historia, el principal encuentro de jóvenes empresarios de Iberoamérica tuvo lugar en Uruguay, consolidando al país como un espacio de referencia para el intercambio de ideas, la innovación, la cooperación regional y la generación de oportunidades de negocio.

La edición 2026 fue declarada de interés nacional por Presidencia de la República y de interés turístico por el Ministerio de Turismo, y contó con una agenda de alto nivel centrada en tres ejes fundamentales para el desarrollo empresarial: tecnología e innovación, internacionalización y liderazgo.

Durante dos jornadas, destacados referentes nacionales e internacionales compartieron experiencias, tendencias y herramientas para impulsar empresas más competitivas, sostenibles y preparadas para los desafíos del futuro.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la firma del Acuerdo Multilateral FIJE, suscrito por representantes de distintos países iberoamericanos, reafirmando el compromiso conjunto de fortalecer la cooperación empresarial, la integración regional y el desarrollo de las nuevas generaciones de líderes empresariales.

El presidente de FIJE, Matías Fernández, destacó que: "Este foro demostró que la juventud empresarial iberoamericana tiene la capacidad de liderar los grandes cambios que necesita nuestra región. Uruguay nos recibió con una organización excepcional y con una comunidad empresarial comprometida, que dejó en evidencia el enorme potencial de la colaboración entre países para generar más oportunidades, innovación y desarrollo".