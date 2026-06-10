Martín González Real Estate: proyectos inmobiliarios de calidad e innovadores

Martín González Real Estate atraviesa un año marcado por la innovación y el crecimiento con la entrega de tres nuevos proyectos en Montevideo y el lanzamiento de desarrollos que diversifican su propuesta inmobiliaria. Con foco en la calidad constructiva, la innovación y las ubicaciones estratégicas, la empresa reafirma su posicionamiento en el mercado a través de proyectos pensados tanto para quienes buscan vivienda como para quienes priorizan la inversión.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la marca concretó las entregas de Kiu Tower Buceo, Kiu Tower Rodó y Kiu Tower Cibils, tres desarrollos ubicados en zonas de alta demanda y conectividad. Las propuestas comparten una misma filosofía: combinar diseño contemporáneo, funcionalidad, amenities alineados a las nuevas formas de vivir y modelos inmobiliarios adaptados a las tendencias actuales del mercado.

“Los proyectos comparten una visión muy clara: desarrollar espacios pensados para mejorar la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de inversión sólidas y seguras”, señaló Martín González.

Kiu Tower Buceo. Foto: Martín González Real Estate.

Kiu Tower Buceo: un edificio Airbnb Friendly en Uruguay

Uno de los hitos más importantes para la empresa este año fue la entrega de Kiu Tower Buceo, en mayo de 2026. Ubicado frente a Montevideo Shopping y en el entorno del Puerto del Buceo, el proyecto se concibió bajo el concepto Airbnb Friendly. Desde su origen, se diseñó con un reglamento de copropiedad que habilita la renta temporal por día, semana o quincena, respondiendo a una tendencia internacional que gana cada vez más terreno en el mercado local.

“Kiu Tower Buceo representa un diferencial porque se trata del primer edificio en Uruguay con estas características y responde a una tendencia global vinculada a los alquileres temporales y flexibles”, explicó González, y agregó: “Entendimos que existía un nuevo perfil de inversor que buscaba mayor dinamismo, flexibilidad y mejores márgenes de rentabilidad”.

El proyecto se pensó integralmente para ese modelo: desde la ubicación estratégica hasta el diseño de las unidades y los amenities. Cuenta con barbacoa con terraza, solárium, lavadero exterior y sala de cowork, además de un sistema de administración integral que incluye mantenimiento, limpieza, promoción y gestión de alquileres. La propuesta apunta especialmente a inversores, con una rentabilidad estimada entre el 8% y el 10% anual.

Fachada de Kiu Tower Rodó, de Martín González Real Estate. Foto: Cortesía Martín González Real Estate.

Proyectos en barrios con alta demanda

En marzo y abril también se concretaron las entregas de Kiu Tower Rodó y Kiu Tower Cibils, ambos desarrollados bajo el régimen de vivienda promovida. Kiu Tower Rodó, con 65 unidades, se ubica en Cordón Sur, una zona de alta conectividad y fuerte demanda residencial, mientras que Kiu Tower Cibils se desarrolla en La Blanqueada, cerca de centros de salud, instituciones educativas y vías principales de transporte.

Ambos proyectos incorporan amenities orientados a las nuevas dinámicas urbanas: parrillero, rooftop, barbacoa, cowork, lavandería común, espacio para bicicletas y solárium. “Las personas que ya viven en nuestros desarrollos destacan principalmente la calidad de vida que encuentran en los proyectos: la comodidad de los espacios, la luminosidad de las unidades, la ubicación estratégica y los amenities pensados para el día a día”, sostuvo González.

La empresa también pone foco en la eficiencia y funcionalidad de los proyectos, con gastos comunes optimizados y diseños que priorizan la luz natural, la practicidad y la experiencia cotidiana.

Interior de Kiu Tower Rodó, de Martín González Real Estate. Foto: Cortesía Martín González Real Estate.

Kiu Tower Rodó. Foto: Cortesía Martín González Real Estate.

Nuevos lanzamientos y una etapa de expansión

El crecimiento de la marca continuará durante los próximos meses con nuevos desarrollos en distintas zonas de Montevideo. En mayo, la empresa lanzó Genaro Chaná y Genaro Chucarro, este último ubicado en Pocitos, a una cuadra de la rambla.

“Genaro Chucarro tiene un diferencial muy fuerte tanto para quienes buscan vivienda como para quienes buscan inversión, por su ubicación privilegiada en uno de los barrios más valorados de Montevideo”, adelanta González.

De cara al segundo semestre, también están previstos los lanzamientos de Kiu Tower Octubre —sobre 8 de Octubre frente al Hospital Militar—, Kiu Tower Italia en Malvín, Kiu Tower Rodó 2 en Cordón Sur y Kiu Tower Prado. “Este año es especialmente importante para nosotros y representa una etapa clave en la consolidación de la marca y de nuestros proyectos”, concluye.

Con propuestas que combinan innovación, ubicación estratégica y nuevas modalidades de inversión, Martín González Real Estate busca posicionarse como uno de los actores más dinámicos del sector inmobiliario uruguayo.

Fachada de Kiu Towers Cibils, de Martín González Real Estate. Foto: Cortesía Martín González Real Estate.