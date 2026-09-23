Latin Securities comienza a operar a través de la Bolsa Electrónica de Valores

La Bolsa Electrónica de Valores SA (BEVSA) aprobó la incorporación de Latin Securities como operador de su plataforma, habilitando a la firma a participar en las operaciones que se desarrollan en el mercado de valores de la institución.

Latin Securities es un grupo financiero internacional independiente con más de 30 años de trayectoria y presencia en Argentina, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Con una visión global y un sólido conocimiento de los mercados en los que opera, brinda soluciones financieras integrales a clientes individuales, corporativos e institucionales.

Su propuesta se sustenta en la ética y la transparencia, con un enfoque cercano y centrado en el cliente, orientado a construir relaciones de confianza y de largo plazo, siendo hoy uno de los grupos financieros -no bancarios- más grandes del Río de la Plata.

La incorporación como miembro operador de BEVSA permitirá a Latin Securities operar a través de la plataforma electrónica de la institución y ampliar sus capacidades de intermediación en el mercado local, fortaleciendo su propuesta de servicios para clientes individuales e institucionales.

Su licencia le habilita a realizar intermediación en valores por cuenta propia y de terceros, mediar entre oferentes y demandantes de valores, oficiar como estructurador de emisiones, realizar underwriting de valores de oferta pública o privada, asesorar en valores y canalizar órdenes de clientes, gestionar portafolios de clientes y elaborar informes y análisis financieros.

“La incorporación de nuevos operadores contribuye a ampliar la participación y profundidad del mercado de capitales, al tiempo que permite continuar fortaleciendo la infraestructura y los servicios disponibles para los distintos participantes del sistema financiero”, señaló Diego Labat, gerente general de BEVSA.

Con más de tres décadas de trayectoria, BEVSA es una institución de referencia para las operaciones del sistema financiero uruguayo. Desde su creación en 1993, la institución trabaja en el desarrollo de un ámbito electrónico para la negociación y liquidación de activos, basado en criterios de transparencia, confiabilidad y seguridad.

A través de su plataforma, articula operaciones correspondientes a los mercados de cambios, dinero y valores, con la participación de bancos públicos y privados como socios y operadores.

El ecosistema de la institución está integrado por bancos e intermediarios de valores, las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP), algunas cajas paraestatales de jubilaciones y pensiones, el Banco de Seguros del Estado y el Banco Central del Uruguay (BCU), que participa como inversor especial.