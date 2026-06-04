Las noticias de Uruguay y el mundo ahora se escuchan en la primera red global personalizada

La startup uruguaya Bocify busca cambiar la forma en que las personas se informan cada día mediante la personalización de contenidos en audio. La aplicación desarrollada por emprendedores uruguayos, funciona como una plataforma que reúne noticias de distintos medios y las transforma en resúmenes breves para escuchar desde el celular según las inquietudes y requerimientos de cada usuario.

La propuesta apunta especialmente a usuarios que quieren mantenerse informados, pero que cuentan con poco tiempo para leer portales o seguir programas de radio tradicionales. A través de la app, cada usuario puede seleccionar sus temas de interés y recibir un flujo de contenidos adaptado a sus preferencias.

Uno de los diferenciales de Bocify es la conversión automática de noticias en clips de audio de corta duración, generalmente de entre 30 y 45 segundos. De esta forma, la plataforma apuesta a un consumo más dinámico de la información, pensado para momentos de traslado, trabajo, ejercicio o actividades cotidianas.

Además del formato sonoro, la aplicación también permite acceder a los artículos completos y seguir contenidos de medios nacionales e internacionales desde un mismo lugar. La plataforma organiza y recomienda noticias de acuerdo con las temáticas de interés de cada usuario.

El desarrollo fue creado por los uruguayos Martín Long y Alberto Lecueder, con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el impulso del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT Uruguay.

La iniciativa surgió con el objetivo de simplificar el acceso a la información y ofrecer una experiencia más personalizada frente a la sobrecarga de contenidos que caracteriza al ecosistema digital actual.

Los emrpendedores asumieron el desafío deconstuir una nueva red social de noticias, donde periodistas y medios de comunicación pueden monetizar por cada escucha. Para el usuario, Bocify es una app donde puede escuchar todas las noticias en un solo lugar, en formato audio, resumidas y validadas por medios y periodistas reconocidos.

Bocify se encuentra disponible para dispositivos móviles y forma parte de una nueva generación de aplicaciones enfocadas en el consumo rápido, móvil y personalizado de noticias, un segmento que viene creciendo a nivel internacional impulsado por el avance de la inteligencia artificial y los asistentes de voz. Está disponible en App Store y

Google Play.