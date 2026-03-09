Las mujeres alcanzan el 35,4% de los puestos directivos en Mapfre y lideran las promociones y nuevas incorporaciones en 2025

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso del talento femenino en nuestra organización. Es una convicción que nos acompaña desde hace décadas y que hoy se traduce en hechos, cifras y resultados visibles en los casi 40 países donde operamos”. Lo ha destacado Juan Carlos Rondeau, director general del Área Corporativa de Personas y Organización de Mapfre, quien ha subrayado que “la diversidad, la inclusión y la igualdad son compromisos en los que creemos porque ayudan a construir un mundo más justo y solidario”.

Mapfre se suma al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo, 8 de marzo, con la campaña #JuntosCerramosBrechas, con la que defiende una estrategia de cierre de todo tipo de brechas y de promoción del talento en todos los países donde tiene presencia.

La compañía ha iluminado su sede de color morado para conmemorar esta fecha en la que se reivindica la igualdad de género, se reconocen los logros de las mujeres, se visibilizan los retos pendientes y se promueve la participación para promover la igualdad.

De los 30.846 empleados en el mundo, más de la mitad (55,1%) son mujeres. El Consejo de Administración de Mapfre cuenta entre sus miembros con 7 mujeres, lo que representa el 46,7 % de los miembros; el 43,1% de los puestos de responsabilidad están siendo desempeñados por talento femenino; el porcentaje de mujeres en puestos de dirección es del 35,4% (0,9 más que en 2024) y sus empleadas representan más de la mitad de las promociones internas (50,3%) y de las nuevas incorporaciones (54,6%) en 2025.

Política de Diversidad

Desde 2015, la compañía cuenta con una Política de Diversidad e Igualdad de Oportunidades, que le permite avanzar y cumplir con sus compromisos en esta materia, como seguir incrementando el porcentaje de mujeres en puestos de dirección hasta el 36% (meta para 2026). Este compromiso nos ha llevado a obtener en España el Distintivo de Igualdad en la Empresa desde hace una década.

El objetivo de Mapfre es crear un entorno laboral donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de crecer profesionalmente que los hombres.

Su IV Plan de Igualdad, que estará vigente hasta marzo de 2027, incorpora medidas en nueve ámbitos, como la creación de un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo; el compromiso de la empresa para continuar con la formación y sensibilización en materia de igualdad y sesgos inconscientes; y la creación de un apartado específico en la intranet que incluye, también, medidas para víctimas de violencia de género, entre otras.

Cerrar la brecha

Mapfre lleva años desarrollando acciones concretas que le han convertido en un referente y le han permitido seguir impulsando el papel de la mujer en la empresa. También es socio fundador de la asociación ClosinGap, una asociación que analiza las principales brechas de género, cuantifica su impacto y muestra el coste de oportunidad que supone no cerrar dichas brechas.

El Grupo, fomenta, además, talleres y encuentros internos de mujeres para identificar puntos clave que favorezcan su promoción profesional, e iniciativas como #ChicasImparables, una ‘Ruta de Liderazgo’ para chicas entre 15 y 18 años en España, que les ofrece una experiencia formativa única para desarrollar liderazgo responsable, visión emprendedora y competencias clave para el mundo profesional.

Mapfre Uruguay avanza en la construcción de equipos más diversos

En línea con la estrategia global del Grupo, Mapfre Uruguay continúa fortaleciendo su compromiso con la equidad y la diversidad. Actualmente, el 44% de su plantilla está compuesta por mujeres, mientras que el 40% de los ingresos registrados en 2025 correspondieron a talento femenino, reflejando un avance sostenido hacia una estructura cada vez más representativa y equilibrada. Estos indicadores acompañan el objetivo de la compañía de seguir impulsando la incorporación, el desarrollo y la promoción del talento femenino en el país.

