Las cooperativas tiran del millonario negocio del reciclaje en Brasil

Negocios

Si recicla el 20% de residuos, el sector podría llegar mover unos US$ 11.600 millones.

EFE

Brasil, el mayor generador de basura de Latinoamérica, avanza en el campo del reciclaje de la mano de proyectos en ascenso, como las cooperativas, que convierten la reutilización de desechos en un negocio muy lucrativo.

Uno de los ejemplos de éxito es el trabajo que desarrolla Coopercaps, cooperativa que el año pasado procesó 21.000 toneladas de residuos en San Pablo, localidad responsable de un 25% de la basura del país.

Fundada en 2003 por Telines Basílio do Nascimento Júnior, conocido como Carioca, la cooperativa se organizó, desde su inicio, de manera eficiente para lograr generar un flujo de caja positivo a partir de su propio negocio de recolección y comercialización de residuos.

Las finanzas saneadas, explicó Carioca a EFE, le han permitido a la cooperativa obtener una salud financiera que ha apoyado su expansión, hasta contar actualmente con cinco unidades operativas en San Pablo y a las que se va a adicionar una sexta planta.

Automatización

Recientemente, la cooperativa se sumó a un proyecto con el apoyo de Coca-Cola y de la Fundación Avina para equipar y estructurar su sexta unidad con equipamientos y una infraestructura modernos.

Este proyecto también incluye la implantación de un Centro de Formación y Asesoría a cooperativas de todo Brasil, para su estructuración en gestión productiva, administrativa, financiera y comercial, apuntando a su autonomía y fortalecimiento de forma competitiva dentro de la cadena de reciclaje.

En ese sentido, Carioca detalla que esta sexta unidad supondrá para la ciudad de San Pablo «un cambio de nivel» porque es un proyecto ideado y diseñado por los recolectores de Coopercaps que semiautomatiza el proceso para alcanzar una capacidad productiva de hasta 40 toneladas por día y que seguramente servirá de modelo.

«En 2021, Coopercaps procesó y comercializó 21.000 toneladas de residuos sólidos, todavía con cinco unidades. Con la apertura de la sexta unidad, además de aumentar la tasa de materiales que serán reciclados por la cooperativa, se generarán directamente 160 puestos de trabajo», afirmó el presidente de la institución.

Para Carioca, modernizar los espacios donde las cooperativas están todavía de forma muy primitiva facilitará y aumentará el índice de reciclaje.

Según cifras de la Asociación Internacional de Residuos Sólido, Brasil es responsable del 40% de las 550.000 toneladas de basura por día que se generan en América Latina.

«De cara al futuro, tenemos en Brasil una directriz muy fuerte establecida por el plan nacional de residuos sólidos, publicado en abril y que impone la meta de reciclar para 2040 el 20% de todos los desechos generados», detalló Carlos Silva Filho, director presidente de la Asociación Brasileña de Limpieza Pública y Residuos Especiales (Abrelpe).

«La profesionalización de las cooperativas es un objetivo a conseguir a corto y medio plazo para poder solicitar la contratación de nuestros servicios con el municipio de San Pablo, que abordan la gestión de residuos por lo que deberíamos ser remunerados», concluyó.