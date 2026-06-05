La red de estaciones ANCAP consolida su compromiso ambiental con 65 certificaciones ISO
En el Día Mundial del Medio Ambiente, la red de estaciones ANCAP destaca que ya cuenta con 65 locales certificados bajo la norma ISO 14001:2015, un hito único en Uruguay.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebramos el compromiso y liderazgo de la red de estaciones ANCAP, que hoy cuenta con 65 estaciones certificadas bajo la norma ISO 14001:2015, consolidándose como la única red del país con un grupo de estaciones certificadas en gestión ambiental.
Bajo la coordinación de Ducsa, este modelo impulsa estándares, objetivos y programas de trabajo compartidos, promoviendo la mejora continua y una forma de operar cada vez más sostenible en toda la red.
Esta coordinación se sustenta en:
* Estándares y programas de trabajo comunes.
* Espacios de intercambio entre las estaciones y el equipo coordinador.
* Capacitaciones y acciones de concientización para el personal y las comunidades donde operamos.
* Apoyo y acompañamiento especializado para fortalecer el sistema.
Durante el ciclo 2025, y a partir de los excelentes resultados obtenidos en la auditoría externa de LSQA, las estaciones certificadas reafirmaron su compromiso con el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo sostenible en toda la red.
Este 5 de junio, reconocemos especialmente el esfuerzo y dedicación de los equipos que forman parte de estas 65 estaciones ANCAP certificadas y de todas aquellas personas que trabajan cada día por operaciones más seguras, responsables y comprometidas con la comunidad y el entorno.
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