La red de estaciones ANCAP consolida su compromiso ambiental con 65 certificaciones ISO

En el Día Mundial del Medio Ambiente, celebramos el compromiso y liderazgo de la red de estaciones ANCAP, que hoy cuenta con 65 estaciones certificadas bajo la norma ISO 14001:2015, consolidándose como la única red del país con un grupo de estaciones certificadas en gestión ambiental.



Bajo la coordinación de Ducsa, este modelo impulsa estándares, objetivos y programas de trabajo compartidos, promoviendo la mejora continua y una forma de operar cada vez más sostenible en toda la red.



Esta coordinación se sustenta en:

* Estándares y programas de trabajo comunes.

* Espacios de intercambio entre las estaciones y el equipo coordinador.

* Capacitaciones y acciones de concientización para el personal y las comunidades donde operamos.

* Apoyo y acompañamiento especializado para fortalecer el sistema.



Durante el ciclo 2025, y a partir de los excelentes resultados obtenidos en la auditoría externa de LSQA, las estaciones certificadas reafirmaron su compromiso con el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo sostenible en toda la red.



Este 5 de junio, reconocemos especialmente el esfuerzo y dedicación de los equipos que forman parte de estas 65 estaciones ANCAP certificadas y de todas aquellas personas que trabajan cada día por operaciones más seguras, responsables y comprometidas con la comunidad y el entorno.