"La próxima ventaja competitiva no será tener IA, sino saber crear valor con ella": el análisis del experto

¿Qué sucederá cuando una empresa pueda operar con apenas una persona y sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar buena parte de sus procesos? ¿Cómo competirán las organizaciones cuando sus rivales tengan acceso a herramientas tecnológicas similares? ¿Y qué habilidades necesitarán los líderes para diferenciarse en un mercado donde las respuestas convencionales serán cada vez más fáciles de obtener?

Para Jon Black, empresario, consultor y conferencista mexicano, fundador y CEO de Blackbot, estas preguntas ya no pertenecen a un futuro lejano. Son parte de una transformación que está obligando a revisar los fundamentos de la actividad empresarial: desde la estructura de las compañías hasta la manera en que crean valor, organizan el trabajo y desarrollan talento.

"La transformación será brutal, no solo en los modelos de negocio y la forma de trabajar, sino también en la concepción legal de qué es una compañía", advierte.

Su planteo va más allá de la incorporación de nuevas herramientas digitales. Black considera que la inteligencia artificial puede alterar las estructuras tradicionales de las organizaciones y abrir paso a empresas con una capacidad de crecimiento extraordinaria y una participación humana mínima. En ese escenario, la ventaja competitiva dependerá menos del tamaño de las plantillas y más de la capacidad de diseñar negocios, explorar oportunidades y aprovechar la tecnología para generar valor.

CEO de Blackbot, Jon Black.

El cambio también obligará a los empresarios a tomar decisiones difíciles: qué actividades automatizar, qué capacidades humanas preservar y cómo preparar sus organizaciones para competir en un entorno donde los modelos de negocio pueden perder vigencia mucho más rápido que antes.

Empresas más pequeñas, negocios más escalables

Uno de los conceptos que concentra las reflexiones de Black es el de one human business company: compañías dirigidas por una sola persona que podrían alcanzar valoraciones extraordinarias mediante el uso intensivo de inteligencia artificial y sistemas automatizados.

"Veremos compañías con valuaciones de un billón de dólares con solo un humano en su dirección", pronostica.

La afirmación plantea un escenario futuro, no una tendencia consolidada, pero refleja la magnitud de los cambios que el empresario espera. Si las tareas administrativas, comerciales, operativas y de análisis pueden automatizarse progresivamente, algunas compañías podrían crecer sin aumentar sus estructuras al ritmo que históricamente exigían sus negocios.

Black asegura que ya comenzó a aplicar esa lógica en su propia organización. "Dejamos de ser más de una docena de personas y ahora solo somos un par", señala sobre la transformación de Blackbot.

El ejemplo ilustra una cuestión central para la gestión empresarial: la posibilidad de desacoplar el crecimiento de una compañía del aumento de su plantilla. Sin embargo, esa perspectiva también abre interrogantes sobre el empleo, la distribución del valor y el futuro de las ocupaciones que hoy sostienen las estructuras corporativas.

Entre lo automático y lo artesanal

Para Black, la cuestión no consiste únicamente en determinar qué trabajos serán sustituidos, sino en comprender cómo convivirán las operaciones automatizadas con aquellas actividades en las que la intervención humana continuará siendo diferencial.

"Lo interesante es definir el tamaño de ambas fuerzas", afirma, en referencia a la relación entre lo automático y lo tradicional o artesanal.

Frente a este panorama, recomienda que los empresarios revisen la vigencia de sus propuestas de valor con un horizonte de diez años. No alcanza con observar los resultados actuales: es necesario anticipar escenarios, identificar riesgos y analizar qué necesidades seguirán atendiendo los productos y servicios de la empresa.

El ejercicio requiere prospectiva, diseño de futuros y una revisión de los procesos mediante los cuales cada organización genera valor. A partir de allí, sostiene, corresponde decidir qué actividades deben seguir en manos de las personas y cuáles pueden beneficiarse de la automatización.

Transformación digital: el desafío es cultural

La incorporación de inteligencia artificial no garantiza por sí misma una transformación exitosa. Para Black, uno de los errores más frecuentes de las empresas es tratar la transformación digital como un proyecto tecnológico aislado, con objetivos y plazos definidos, en lugar de entenderla como un cambio permanente en la cultura organizacional.

"La transformación digital va de cultura, de cultura digital. No es un proceso que se implementa", sostiene.

La diferencia es sustancial. Una empresa puede invertir en plataformas, automatizar tareas y capacitar a sus empleados sin modificar la forma en que toma decisiones, experimenta o aprende. En ese caso, la tecnología corre el riesgo de reproducir las limitaciones de la estructura existente, en lugar de abrir nuevas posibilidades de negocio.

Black propone entender la tecnología como algo más profundo que una herramienta. "Es un nuevo sistema operativo de la humanidad. Así que o lo adoptamos culturalmente o no será", afirma.

Desde una perspectiva empresarial, esto implica integrar la experimentación y el aprendizaje continuo en las prácticas cotidianas. También supone revisar los incentivos internos, los mecanismos de colaboración y la disposición de los equipos a cuestionar procedimientos que hasta ahora parecían inamovibles.

La transformación digital exige, por tanto, liderazgo y estrategia. No se trata de incorporar inteligencia artificial porque el mercado lo hace, sino de identificar dónde puede generar ventajas concretas, mejorar procesos, reducir costos o habilitar nuevas fuentes de ingresos.

América Latina: convertir las restricciones en una ventaja

Para el empresario mexicano, América Latina tiene una oportunidad para competir desde la innovación, pero deberá superar una brecha crítica: la falta de formación en pensamiento creativo y estratégico.

En un escenario de competencia global, Black considera que América Latina dispone de una oportunidad para ganar protagonismo en innovación.

Su argumento parte de una característica histórica de las empresas de la región: la necesidad de resolver problemas con presupuestos limitados, plazos cortos y recursos escasos.

"En América Latina tenemos presupuestos cortos, tiempos limitados y liderazgos presionados. Y aun así resolvemos", señala.

Jon Black.

El empresario utiliza el concepto de jiribilla para describir esa capacidad de encontrar soluciones mediante el ingenio, la creatividad y la adaptación a circunstancias adversas.

A su juicio, un contexto internacional más complejo puede favorecer a quienes desarrollaron durante décadas la capacidad de trabajar bajo restricciones. Las economías avanzadas también enfrentan ahora presiones para aumentar su eficiencia, acelerar decisiones y obtener mejores resultados con los recursos disponibles.

Sin embargo, esa experiencia no se traduce automáticamente en competitividad. Para aprovechar la oportunidad, las empresas latinoamericanas deberán transformar su capacidad de resolver problemas en procesos sistemáticos de innovación, invertir en conocimiento y adoptar tecnologías que permitan ampliar su alcance.

La inteligencia artificial puede reducir algunas barreras de entrada y facilitar el acceso a capacidades antes reservadas a organizaciones con grandes presupuestos. Pero contar con herramientas similares no significa que todas las empresas obtengan los mismos resultados.

La diferencia estará en cómo las utilicen, qué problemas decidan resolver y qué conocimiento sean capaces de desarrollar.

"O tomamos la oportunidad y relevancia o nos la arrebatarán", advierte Black.

El conocimiento como nueva ventaja competitiva

La expansión de la inteligencia artificial también plantea un desafío para los líderes empresariales. Si las herramientas tecnológicas permiten analizar grandes volúmenes de información y generar respuestas en poco tiempo, la diferenciación dependerá cada vez más de la calidad de las preguntas y de la capacidad para interpretar los resultados.

Black considera que el liderazgo debe evolucionar desde una función centrada en administrar procesos hacia otra que combine visión estratégica, pensamiento creativo y comprensión de sistemas complejos.

Para explicar esa transformación, utiliza el concepto de loop de conocimiento: el proceso mediante el cual una organización explora, aprende, experimenta y convierte ese conocimiento en decisiones y resultados.

La capacidad de desarrollar ese circuito será determinante para construir ventajas competitivas propias. En un mercado donde muchas empresas tendrán acceso a herramientas de IA similares, las respuestas convencionales tenderán a parecerse.

"El resto ya tendrá IA y las respuestas serán las mismas para todos. Serán buenas respuestas, pero no las geniales", sostiene.

La diferencia estará en la experiencia acumulada, el conocimiento del negocio, la comprensión de los clientes y la capacidad de descubrir oportunidades que todavía no son evidentes.

Por eso, Black considera que los líderes deben dedicar más tiempo a explorar escenarios, cuestionar supuestos y promover nuevas ideas, en lugar de concentrarse exclusivamente en tareas administrativas que podrán automatizarse.

"No puedes contratar la genialidad, pero sí puedes nutrir esa genialidad con tus conocimientos y exploraciones", afirma.

Para las empresas, el desafío consiste en crear condiciones para que esa capacidad se desarrolle. La innovación difícilmente surja de organizaciones que penalizan cualquier error, desalientan las preguntas o privilegian el cumplimiento de instrucciones por encima de la iniciativa.

Talento para una economía diferente

La transformación de los negocios también obliga a revisar las habilidades que las empresas buscan en sus trabajadores.

Black identifica entre las capacidades más relevantes el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, el pensamiento sistémico, el diseño estratégico y la capacidad de anticipar escenarios futuros.

Son competencias que permiten abordar problemas nuevos, conectar información procedente de distintas disciplinas y construir soluciones que no surgen de la simple aplicación de procedimientos conocidos.

El problema, sostiene, es que los sistemas educativos y muchas organizaciones continúan privilegiando modelos de formación centrados en la repetición y la ejecución de instrucciones.

"El sistema capitalista sigue creyendo que necesita grandes tomadores de órdenes y seguidores de procesos. Y la realidad es que ya llegó la IA para eso", cuestiona.

La observación tiene consecuencias directas para las estrategias de recursos humanos. En un mercado laboral atravesado por la automatización, atraer y retener talento no dependerá solamente de ofrecer remuneraciones competitivas, sino también de generar entornos que permitan aprender, experimentar y desarrollar capacidades.

Black impulsa esta búsqueda a través de Blackschool, una iniciativa orientada a explorar nuevas formas de aprendizaje, y mediante su colaboración con instituciones educativas.

Su planteo es que estas habilidades no se adquieren en una capacitación aislada. Requieren una cultura que fomente la curiosidad, el pensamiento independiente y la creatividad aplicada. Construirla supone un esfuerzo sostenido de las empresas, los sistemas educativos y las instituciones.

Una decisión que no admite postergaciones

La visión de Jon Black deja una advertencia para el mundo empresarial: la inteligencia artificial no solo permitirá hacer más rápido lo que las organizaciones ya hacen, sino que puede modificar qué negocios son viables, cómo se organizan y de dónde provienen sus ventajas competitivas.

La respuesta no pasa por automatizar todas las actividades posibles ni por incorporar tecnología sin una estrategia definida. El primer paso es revisar el modelo de negocio, identificar las fuentes de valor y determinar qué capacidades necesitará la empresa para seguir siendo relevante.

Después vendrán las decisiones sobre inversión, procesos, talento y estructura. En esa transición, América Latina tiene la posibilidad de aprovechar su capacidad de adaptación, pero necesitará convertirla en innovación sostenida y desarrollo de conocimiento propio.

Para las empresas, la conclusión es clara: el acceso a la inteligencia artificial será cada vez menos excepcional. La verdadera diferencia estará en la capacidad de combinar tecnología, estrategia y creatividad para construir propuestas de valor que los competidores no puedan replicar fácilmente.

En un escenario donde las máquinas asumirán una parte creciente de las tareas rutinarias, el desafío empresarial será desarrollar aquello que permita imaginar nuevas posibilidades, interpretar la complejidad y tomar decisiones diferentes.

Porque, como plantea Black, la próxima ventaja competitiva no dependerá solamente de disponer de inteligencia artificial, sino de saber qué hacer con ella.

