La nueva Ford Ranger refuerza su posicionamiento en Uruguay dentro del segmento de pick-ups medianas

En el competitivo segmento de las pick-ups medianas, la nueva generación de la Ranger se posiciona en Uruguay como uno de los modelos relevantes dentro de la propuesta de Ford, representada por Multimotors, importador y distribuidor oficial en el país. El modelo forma parte de la oferta local en un segmento clave para el mercado uruguayo, combinando robustez mecánica, tecnología y confort para distintos usos.

Comercializada en más de 180 mercados y producida en Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica y Tailandia, la Ranger disponible en Uruguay proviene de la planta de General Pacheco, en Argentina. Su fabricación implicó una inversión superior a US$ 700 millones, destinada a modernizar procesos y adaptar la línea productiva a esta nueva generación.

Para el mercado sudamericano, fue calibrada contemplando factores como amplitud térmica, calidad de combustibles y diversidad de terrenos, variables que también forman parte del uso cotidiano en Uruguay. El objetivo es que responda a condiciones reales de uso y circulación, tanto en ciudad como en rutas exigentes o caminos rurales.

Seguridad con validación internacional

En materia de seguridad, obtuvo cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP, la calificación más alta del programa regional de evaluación vehicular.

A nivel internacional, fue elegida 2025 North American Truck of the Year por el jurado independiente del North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year, uno de los premios más reconocidos de la industria en Estados Unidos y Canadá. Con este resultado, es el quinto año consecutivo en que una pick-up de la marca obtiene esa distinción.

Diseño robusto y capacidad multipropósito

Con una identidad alineada a la histórica Serie F, la pick-up más vendida en Estados Unidos durante 47 años consecutivos, el modelo presenta un frente de líneas marcadas, parrilla de gran tamaño y faros full LED con firma lumínica en forma de “C”.

En el interior se destaca una cabina con mayor espacio, mejoras en aislamiento acústico y una terminación de materiales más cuidada. En la caja incorpora soluciones orientadas al uso diario, como escalón lateral integrado, portón trasero con superficie utilizable y múltiples puntos de anclaje.

En cuanto a motorizaciones, la gama turbodiésel incluye un V6 3.0 litros de 250 cv y 600 Nm, un 2.0 litros Bi-Turbo de 210 cv y 500 Nm y un 2.0 litros Turbo de 170 cv y 405 Nm. Las versiones automáticas incorporan transmisión secuencial de 10 marchas, que permite mantener el motor en su rango óptimo de funcionamiento y mejorar el consumo.

La capacidad de remolque declarada es de 3.500 kg y el vadeo alcanza los 800 mm. Está disponible en configuraciones 4x2 y 4x4, con distintos modos de gestión de tracción según la superficie.

Vista frontal de la nueva Ford Ranger

Conectividad y asistencias a la conducción

En su interior, la tecnología ocupa un rol central. El sistema SYNC 4 se integra a una pantalla multitáctil de hasta 12 pulgadas y a un tablero digital configurable de hasta 12,4 pulgadas. La conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto apunta a integrar el entorno digital del conductor a la experiencia de manejo.

En asistencias a la conducción incluye el paquete Ford Co-Pilot 360, con control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, mantenimiento de carril, sistema de precolisión con detección de peatones y vehículos, monitoreo de punto ciego y asistente de frenado en reversa, entre otros dispositivos. Completa el equipamiento con siete airbags y control electrónico de estabilidad.