La mayor vidriera para conocer, elegir y viajar: Expo Turismo Uruguay 2026 en el Centro de Eventos del LATU

Los días 17, 18 y 19 de abril, en el Centro de Eventos del LATU, Expo Turismo Uruguay 2026 abrirá sus puertas con una muestra de destinos nacionales e internacionales, propuestas únicas para el descanso y el relax, degustaciones, conferencias, espectáculos y stands de destacadas empresas vinculadas al sector.

De Uruguay, la región y el mundo destinos de sol y playa, programa de termas, la naturaleza salvaje, turismo rural, avistamiento de aves, paseos gastronómicos, circuitos históricos y culturales se podrán encontrar recorriendo la Expo Turismo Uruguay, la feria internacional que organiza la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), con el apoyo del Ministerio de Turismo.

Hotelería, gastronomía, agencias de viajes, transporte turístico, eventos, cultura y recreación son algunas de las propuestas que estarán presentes en más de 750 metros cuadrados de exposición, que contará con la especial participación de Visit Buenos Aires.

"Los visitantes encontrarán importantes atracciones turísticas con propuestas únicas y a precios bonificados, de modo que se abrirá la conveniente posibilidad de concretar el próximo viaje de sus sueños", sostuvo a El País Fernando Tapia, presidente de Camtur.

Declarada de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, que acompaña la iniciativa como principal auspiciante, Expo Turismo Uruguay se proyecta como una plataforma estratégica de articulación público–privada y de generación de negocios para el sector, al tiempo que ofrecerá al público un espacio único para comparar opciones, conocer experiencias y planificar sus próximas vacaciones en un solo lugar. Para esta primera edición del evento, la organización espera recibir más de 12.000 visitas durante los tres días de la feria.

Toda la oferta turística reunida en la feria internacional contará con el asesoramiento e inspiración para planificar tanto la temporada de vacaciones como alguna escapada. Para las empresas vinculadas al sector, en tanto, Expo Turismo Uruguay es una instancia de encuentro, intercambio de conocimientos y oportunidades de negocios.

"Expo Turismo será el gran punto de encuentro de todo el turismo del país con la sociedad uruguaya; será una verdadera fiesta del turismo nacional y con proyección internacional”, señaló Tapia.

Por su parte, el Grupo Elis es la empresa responsable de la producción general de la feria que se realizará bajo el concepto “vení, conocé, reservá y viajá”, que por primera vez convoca a todo el turismo —emisivo y receptivo— en una muestra dirigida tanto al sector como al público.

ACTIVIDAD Y EMPLEO

Con este evento, que está previsto realizar cada año, la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) y el Ministerio de Turismo buscan promocionar a un sector que es uno de los principales motores de la economía uruguaya, generando ingresos que representaron el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y unos 125.000 puestos de trabajo con la particularidad que el 12% de las empresas del país pertenecen al sector del turismo, mientras que el 97,4% son micro o pequeñas empresas y el restante 2,6% son medianas y grandes.

Durante la presentación del evento, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, subrayó el aporte del evento al posicionamiento del sector. Menoni hizo alusión a la “obsesión de colocar al turismo en el lugar que se merece dentro de la opinión pública y política, como uno de los principales sectores productivos y exportadores del país". En cifras, el turismo significa más del 40% de las exportaciones de servicios de Uruguay y el 12% del total de las ventas externas de bienes y servicios, de acuerdo con datos oficiales de 2023.

Lanzamiento de la Expo Turismo Uruguay con la participación del ministro Pablo Menoni.

"Este evento va claramente en esa línea y demuestra que ese objetivo solo se logra con trabajo conjunto entre lo público y lo privado”, afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, el presidente de Camtur destacó el mensaje que envía la feria en este contexto, subrayando que “este lanzamiento es una señal de que el turismo uruguayo está unido, cohesionado y con autoestima".

HORARIOS Y ENTRADAS

El viernes 17 de abril, de 10:00 a 18:00 horas, la feria desarrollará una jornada destinada exclusivamente a profesionales del turismo, con conferencias y presentaciones sectoriales. Será una instancia clave para conectar con empresas, operadores, destinos e instituciones, acceder a presentaciones de actualidad y generar nuevas oportunidades de negocio. Un espacio diseñado para potenciar vínculos, impulsar alianzas y fortalecer el crecimiento del sector.

En tanto, el sábado 18 y domingo 19, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, estará abierta al público general, que podrá descubrir destinos, vivir experiencias y acceder a oportunidades concretas para viajar dentro y fuera del país.

Entradas en RedTickets. Más información: expoturismouruguay.com.uy

