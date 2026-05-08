La marca francesa Naterial llega a Montevideo con un gran local en Punta Carretas Shopping y un plan de expansión

Naterial dio un nuevo paso en su desarrollo en Uruguay con la reciente apertura de su primer local en Montevideo. La marca, especializada en mobiliario y soluciones para exteriores, eligió Punta Carretas para instalar un showroom de gran escala y acercar su propuesta a un público más urbano.

Previamente ya había inaugurado sus locales en Car One Center y La Barra, aunque el desembarco en la capital amplía el alcance de la firma y lo hace en la inauguración del nuevo Boulevard de Punta Carretas Shopping. «El ADN de Naterial se basa en acercar el diseño al exterior, combinando estética, funcionalidad y durabilidad», explicó Pamela Rodríguez Sotto, gerenta comercial de la marca.

Esa mirada se traduce en una propuesta que busca adaptarse a distintas escalas. Desde intervenciones domésticas hasta proyectos vinculados a la hotelería o la gastronomía, la marca construye su posicionamiento a partir de una oferta amplia y disponible durante todo el año. «Nos diferenciamos por ofrecer una propuesta integral, con una gran variedad de estilos», señaló.

El recorrido de la empresa en el país muestra una evolución sostenida, ya que en menos de cuatro años logró potenciar su presencia en el mercado local y desarrollar una red de locales que ahora suma Montevideo como punto estratégico. «Este paso refleja también una creciente valoración de los espacios exteriores en la vida cotidiana», agregó Rodríguez Sotto.

La elección de Punta Carretas se vincula con ese objetivo. El barrio, uno de los principales polos comerciales de la ciudad, permite conectar con un público que valora el diseño y busca nuevas formas de habitar sus espacios. A esto se suma el nuevo Boulevard del shopping, un paseo peatonal semiabierto que propone una experiencia distinta de circulación y donde la marca encontró afinidad con su concepto.

Corte de cinta en Naterial

Espacio para recorrer

El local, de más de 800 metros cuadrados, fue concebido como un showroom que prioriza la experiencia. La propuesta se organiza en distintos ambientes que recrean situaciones reales de uso, permitiendo visualizar cómo se integran los productos en la vida cotidiana.

Livings, comedores, terrazas y áreas de relax estructuran un recorrido pensado para inspirar. La oferta incluye más de 600 productos entre mobiliario, pérgolas, sombrillas, barbacoas y accesorios, con soluciones orientadas tanto al hogar como a proyectos profesionales.

El asesoramiento personalizado ocupa un lugar central dentro del modelo. «Buscamos acompañar a cada cliente en la elección de soluciones que se adapten a su espacio, necesidades y estilo de vida», explicó Rodríguez Sotto. Este enfoque también se extiende al trabajo con arquitectos, interioristas y desarrolladores.