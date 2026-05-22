"La hazaña del hincha", la creativa campaña lanzada por Punto Ogilvy y Grupo Disco Uruguay

La promoción, lanzada por primera vez en el Mundial pasado, vuelve con el mismo premio, uno capaz de generar deseo e impacto real en la vida de las personas.

La campaña toma un insight clásico de cada Copa del Mundo: los pedidos de los hinchas. Los hinchas piden que los jugadores lleguen bien, que su selección zafe de grupos complicados y que las marcas vuelvan con las promos de todos los Mundiales. La hazaña del hincha suma un pedido más, la de ganar la promo.

Sobre el enfoque creativo de la campaña, Sebastián Mir, Director General Creativo de Punto Ogilvy, destacó el tono de la idea dentro de su categoría. “El uso del humor, sin perder el amor por la camiseta, es un recurso poco explorado al momento de comunicar en tiempos de Mundial, donde suele llover una gran cantidad de mensajes que intentan conectar a través de la emotividad y la nostalgia”, expresó.

Con el sentimiento del hincha a flor de piel la marca convierte la vuelta de la promo en una hazaña futbolera, cargada de pasión, con una proeza que se sigue en redes, la radio, la televisión y cada rincón de Uruguay.