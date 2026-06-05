JetSmart es reconocida como la aerolínea con menores emisiones de Latinoamérica

JetSmart. Foto: Wikipedia.

La compañía JetSmart fue reconocida por la empresa internacional Cirium como la aerolínea más eficiente en emisiones de Latinoamérica por asientos, de acuerdo con los resultados 2025 de EmeraldSky, plataforma especializada en análisis ambiental de la industria aeronáutica.

El reporte destacó que la aerolínea registró emisiones por 57,95 gramos de CO₂ por asiento-kilómetro disponible (ASK) durante 2025, manteniendo prácticamente estable su intensidad de emisiones incluso al incrementar sus operaciones en más de un 32% durante el período analizado.

Actualmente, JetSmart opera más de 90 rutas en Sudamérica, conectando más de 50 destinos a través de una red doméstica e internacional. La compañía cuenta con operaciones y certificados de operador aéreo (AOC) en Chile, Argentina, Perú y Colombia, además de vuelos hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana. Desde el inicio de sus operaciones en 2017, ha servido a más de 56 millones de pasajeros, incorporando a más de 15 millones de personas que viajaron en avión por primera vez.

Durante los primeros meses de 2026, la aerolínea superó los 4.2 millones de pasajeros transportados y registró un crecimiento de 40% en pasajeros respecto a abril 2025, acompañado de un aumento de 34% en asientos disponibles.

Parte importante de este desempeño responde a una estructura operacional basada en eficiencia y modernización de flota.

La aerolínea opera actualmente 54 aeronaves Airbus A320 y A321, con una edad promedio de 3 años, posicionándose entre las flotas más jóvenes y modernas de Sudamérica.

“En JetSmart estamos enfocados en lograr la máxima eficiencia operacional a través de nuestro modelo de negocio, invirtiendo en la flota más nueva de America, y con los más altos estándares tecnológicos en materia de conservación de combustible; sumado a un compromiso y convicción frente a nuestra responsabilidad en materia de emisiones de CO2; así que nos motiva el hecho de ser la aerolínea con las menores emisiones de Latinoamérica y aumenta el compromiso de acercar a más personas el viaje aéreo de forma sostenible”, señaló Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART Airlines.

El análisis de Cirium también destacó el impacto del programa SMARTFuel de la compañía, iniciativa que forma parte de la estrategia de eficiencia operacional de JetSMART y que busca optimizar el consumo de combustible a través de mejoras continuas en toda la operación aérea. Entre las medidas implementadas se consideran optimización de perfiles de vuelo, gestión eficiente de velocidad y mejoras en planificación operacional.

“En una industria donde la eficiencia operacional es clave, nuestro foco está puesto en seguir desarrollando una operación cada vez más inteligente, disciplinada y sostenible. SMARTFuel refleja cómo en JetSMART integramos tecnología, planificación y excelencia operacional para seguir creciendo de manera eficiente, manteniendo una operación competitiva y preparada para los desafíos futuros de la aviación en Sudamérica” , señaló Rodrigo Barrios, COO de JetSMART Airlines.

De acuerdo con la evaluación de Cirium, estas iniciativas han permitido a la compañía evitar más de 100 mil toneladas de CO₂, fortaleciendo una operación enfocada en eficiencia, reducción de emisiones y altos estándares de seguridad.

Asimismo, el reporte relevó el impacto que ha tenido el modelo Ultra Low Cost en la conectividad regional, permitiendo reemplazar extensos viajes terrestres por vuelos de corta duración y ampliando el acceso al transporte aéreo en distintos mercados de Sudamérica.

