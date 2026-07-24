Jeep reúne su line up completo para celebrar sus 85 años con una nueva expedición

Como parte de la celebración global de sus 85 años, Jeep da inicio a la primera edición de Jeep Nature en Sudamérica, una expedición que marca un hito para la marca al convertirse en el primer encuentro regional de estas características. La iniciativa convoca a representantes de ocho mercados para recorrer juntos el Eje Cafetero y celebrar una historia que ha acompañado a Jeep durante más de ocho décadas.

"Cumplir 85 años representa un momento muy especial para Jeep y quisimos celebrarlo en un lugar que forma parte de nuestra historia. El Eje Cafetero refleja como pocos territorios los valores que han acompañado a la marca desde sus orígenes y Jeep Nature permite compartir ese legado y experimentar las capacidades de nuestros modelos en el entorno para el que fueron creados", comentó Rafael Pires, Brand Manager de Jeep para Sudamérica y El Caribe.

La elección del Eje Cafetero responde al vínculo que Jeep ha construido con este territorio desde la década de 1940. En una región marcada por su geografía montañosa y su tradición cafetera, los vehículos de la marca se transformaron en una herramienta fundamental para conectar comunidades y transportar café por caminos que exigían capacidad y resistencia. Con el paso de los años, esa relación dio origen a los tradicionales Yipaos, una expresión cultural que hasta hoy mantiene vivo el legado de Jeep y refleja la identidad del Eje Cafetero.

Jeep Nature nace como una celebración de esa historia. Por primera vez, representantes de Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil recorren juntos los lugares más representativos del Eje Cafetero, fortaleciendo una comunidad que comparte la pasión por la exploración y el espíritu que ha acompañado a la marca desde sus inicios.

Para la expedición, el line up de Jeep conformado por los modelos Compass, Commander, Wrangler, Grand Cherokee, Gladiatory Avenger, ponen a prueba sus capacidades off-road en los escenarios más emblemáticos de la región como el Valle de Cocora, las tradicionales rutas Yipao, la Hacienda Venecia, los Termales El Otoño y el Valle de las Tumbas. Cada recorrido permite experimentar el desempeño de los distintos modelos en condiciones reales de conducción, en caminos que durante décadas han sido parte de la historia de Jeep en la región.

La expedición también refleja la evolución de la marca a lo largo de sus 85 años. El recorrido reúne la herencia que distingue a Jeep con su oferta actual de vehículos, demostrando cómo sus capacidades se mantienen vigentes en los entornos donde nació su reputación y donde continúa construyendo nuevas historias.

Con esta primera edición de Jeep Nature en Sudamérica, Jeep celebra un nuevo aniversario regresando a uno de los lugares que mejor representan su legado: un recorrido que reúne su historia, conecta con la naturaleza y da forma a una comunidad que sigue fortaleciendo el vínculo de la marca con la región y con quienes han encontrado en Jeep una forma de vivir la aventura.