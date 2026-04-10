Inauguraron un centro de radioterapia de referencia regional para la atención integral de pacientes con cáncer

Con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, junto a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quedó inaugurado el nuevo Centro de Radioterapia de Sanatorio Americano, equipado con tres aceleradores lineales de última generación, y uno de los equipos es único en la región por realizar radioterapia adaptativa, lo que constituye el nuevo desarrollo de la radioterapia adoptando el plan de tratamiento de forma diaria a las condiciones del tumor y los órganos sanos del paciente.

Este nuevo centro tiene una capacidad asistencial que permite atender entre 1500 y 2000 pacientes con cáncer al año.

El desarrollo del proyecto fue posible, entre otras cosas, “porque contamos desde los inicios con el apoyo y la entrega de una enorme cantidad de compañeros que con profesionalismo y dedicación, más allá de su deber, trabajaron incansablemente para esta concreción (...) y trabajando junto a la empresa Varian en una alianza que le permitió adquirir al país la última tecnología a nivel mundial”, expresó el presidente de Sanatorio Americano, Dr. Dardo González.

El jerarca señaló que Uruguay presenta una alta incidencia y mortalidad por cáncer, en un contexto en el que la incorporación de tecnología de última generación aparece como un factor clave para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. En ese sentido, destacó que la empresa Varian eligió al Sanatorio Americano para el desarrollo de esta tecnología, un hecho que posiciona a la institución de la salud como referencia en innovación aplicada a la radioterapia.

Inauguración Centro de Radioterapia con la participación de la ministra de Salud Pública.

La empresa Varian, líder mundial en el desarrollo y fabricación de aceleradores lineales, tuvo a su cargo el equipamiento del centro de radioterapia, en el marco de una alianza estratégica que garantiza la actualización continua de sus plataformas, permitiéndo sostener estándares internacionales en forma dinámica. Desde su cuenta de Linkedin, la compañía calificó el logro alcanzado como un gran avance para mejorar el acceso local a este tratamiento especializado, que ofrece atención personalizada para poder intervenir en situaciones como intervenciones de próstata, páncreas e hígado, junto con el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de vejiga.

Sanatorio Americano y Fepremi (Federación de Prestadores Médicos del Interior) “realizaron un enorme esfuerzo de recursos”, con una inversión superior a los US$ 32 millones para contar con un centro de radioterapia de alto nivel. “Estamos frente a un cambio de paradigma con el primer centro de radioterapia privado dentro de un sanatorio integrado a todos los servicios y especialidades médicoquirúrgicas que permitirán la interacción fluida entre colegas de diferentes áreas, así como el desarrollo de prestaciones innovadoras”, agregó.

Con los tres nuevos aceleradores lineales, la red Fepremi de radioterapia pasa a tener cinco aceleradores de tecnología de vanguardia en Montevideo, Florida y Salto.

DESAFÍOS

Cada año a 14.000 uruguayos se les detecta una enfermedad oncológica y fallecen 8.000 por esta causa, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“El cáncer sigue siendo uno de los principales desafíos de salud en nuestro país, y avanzar en tratamientos más precisos y accesibles es clave”, afirmó la Ministra Lustemberg al hacer uso de la palabra durante la ceremonia inaugural.

“Nuestro sistema (de salud) debe tener a las personas en el centro: mejorar el acceso, con herramientas óptimas para enfrentar el cáncer y mejorar la calidad de vida, así como la detección temprana y precisa de los procesos oncológicos”, reflexionó la ministra de Salud Pública.