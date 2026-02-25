"Hoy Recursos Humanos tiene que actuar como integrador del cambio en las organizaciones"

Presidenta de la Asociación de Gestión Humana, Daniela Alonso, afirma que "una empresa líder es la que logra que lo que declara externamente coincida con lo que realmente se vive puertas adentro".

¿Cuáles son hoy los principales desafíos en la gestión de los RR.HH.?

El debate global sobre el futuro del trabajo, confirma que estamos en una transición profunda: nuevas formas de trabajo atravesado por la IA, la velocidad del cambio y nuevas expectativas de las personas. En ese contexto, el foco de la gestión de los recursos humanos (RR.HH.) es lograr que las personas entreguen los resultados que el negocio necesita, mientras se transforman procesos, roles y habilidades. El desafío planteado es triple: desarrollar líderes capaces para gestionar equipos híbridos y multigeneracionales; reconvertir talento hacia competencias digitales y humanas críticas; y tomar decisiones basadas en datos. Hoy RR.HH. tiene que actuar como integrador del cambio: articulando estrategia, tecnología y personas para que la transformación se traduzca en mejores decisiones y resultados sostenibles.

¿Cuáles son las características de una empresa empleadora líder?

Una empresa empleadora líder es la que logra convertir su estrategia en experiencias reales. Tiene propósito claro, prioridades definidas y líderes capaces de traducirlas en resultados. Entiende que su marca se construye a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas: desde la atracción, el proceso de selección y onboarding, hasta el desarrollo, la experiencia cotidiana y también el offboarding.

Cada interacción habla de la organización mucho más que cualquier publicación en redes. Invierte en líderes, tiene procesos claros y decisiones basadas en datos. Promueve que su talento sea embajador, con marcas personales coherentes y visibles que potencien la credibilidad de la empresa, porque hoy las personas confiamos y seguimos a otras personas.

¿Cómo percibe las nuevas modalidades de trabajo y su impacto en la productividad?

Las modalidades híbridas ya no son una tendencia sino una realidad estructural del trabajo. Su impacto en la productividad depende menos del formato y mucho más de la calidad de liderazgo y de los procesos. Funcionan cuando se gestiona por objetivos claros, con confianza, buena coordinación y herramientas digitales adecuadas. El desafío es sostener la cultura, la colaboración y el sentido de pertenencia en equipos distribuidos. Las empresas que logran equilibrar autonomía con encuentros presenciales de valor traducidos en resultados, y que cuidan la conexión humana, son las que convierten el modelo híbrido en una verdadera ventaja competitiva.

¿Qué valoran los jóvenes talentos frente a múltiples ofertas de trabajo?

Los jóvenes talentos eligen organizaciones que les ofrezcan crecimiento real, aprendizaje continuo y un propósito con el que puedan identificarse. Valoran flexibilidad, autonomía y líderes que los acompañen y desarrollen.

Buscan experiencias de trabajo coherentes a lo largo de todo su ciclo: procesos de selección transparentes, onboarding cuidado, proyectos desafiantes y oportunidades claras de evolución de carrera profesional. También miran la cultura, la diversidad y la forma en que la empresa gestiona el bienestar y la tecnología.

Hoy las decisiones están más determinadas por el impacto que podrán tener, el ambiente que encontrarán y la posibilidad de construir una trayectoria con sentido.

¿Cómo está impactando la transformación digital en el mundo laboral?

La transformación digital, y en especial la IA, está redefiniendo la forma de trabajar, decidir y aprender. Automatiza tareas, acelera procesos y exige nuevas habilidades humanas: pensamiento crítico, creatividad, adaptación y colaboración. Reportes recientes como los de McKinsey muestran que el verdadero impacto no está solo en la tecnología, sino en el rediseño del trabajo. En este contexto, RR.HH. pasa a tener un rol clave como «arquitecto del trabajo»: identificar qué tareas se automatizan, qué roles se transforman y qué competencias se necesitan desarrollar.Integrar talento senior con nuevas generaciones es parte central de esta estrategia.Las empresas que logren combinar IA, aprendizaje continuo y equipos multigeneracionales serán las que conviertan la transformación en resultados concretos.