Hotelería: gestión, marketing, formación, tradición y calidad con el sello de Monzeglio

La empresa familiar, liderada por Remo Monzeglio junto a sus hijos Bari, Martín y Valentino, cuenta con una destacada trayectoria en la hotelería a nivel internacional. Con más de 50 años de experiencia acumulada, la familia ha dirigido establecimientos en diversos países y ocupado roles clave en gestión, marketing y formación hotelera. Remo Monzeglio, además, se desempeñó como viceministro de Turismo.

Reafirmando su liderazgo en la profesionalización del sector hotelero uruguayo el equipo familiar, a través del ITHU lleva adealnte un programa de formación para aspirantes a gerentes de hotel. El ciclo incluye charlas y talleres dictados por más de 20 expertos nacionales e internacionales, gerentes de primer que combinan sólida teoría con casos reales, preparando a más de 50 participantes para asumir roles gerenciales de alto nivel y elevar los estándares del sector.

Las claves de una empresa familiar

Cinco generaciones de la familia Monzeglio han aportado profesionalismo y compromiso al turismo y la hotelería uruguaya, consolidando una tradición de calidad y excelencia.

Remo Monzeglio expresó con emoción: “Soy feliz trabajando junto a mis hijos”.

Bari está formado en hotelería en Argentina e Irlanda, asesora establecimientos como el Arapey Thermal Resort & Spa y dirige una agencia de viajes especializada en grupos y delegaciones deportivas.

Por su parte, Martín es el director del ITHU con más de 700 alumnos, estudió en Uruguay y trabajó en la cadena Hyatt en Inglaterra habiéndose especializado también en la compraventa de hoteles.

En tanto, Valentino, formado en Italia y con fluido dominio de italiano, francés, inglés y alemán, terminó un vínculo con el Hotel Park Hyatt de Place Vendome en Paris y fue recientemente contratado por un hotel de lujo en Miami.

