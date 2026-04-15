Gómez Platero suma un nuevo hito internacional con la inauguración del Hospital Ángeles Chihuahua en México

La inauguración de la Torre de Consultorios II del Hospital Ángeles Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, México, suma un nuevo proyecto internacional al portfolio de Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo, en un tipo de edificio donde la arquitectura debe organizar la circulación, facilitar el funcionamiento diario y permitir que el complejo crezca con el tiempo. La obra se vincula al desarrollo de Hospital Ángeles Health System, red privada 100% mexicana que cuenta con 27 hospitales y más de 35 años de trayectoria en atención médica y hospitalaria.

El proyecto arquitectónico propone una torre de consultorios implantada frente al complejo hospitalario, con una estrategia de desarrollo en altura orientada a reducir la ocupación del suelo y reservar área disponible para ampliaciones futuras. El edificio integra 11 niveles con consultorios individuales y colectivos, dos niveles para cirugía ambulatoria, salas multiuso, gabinete “express” para estudios complementarios, servicios y estacionamiento, con una organización pensada a partir de un análisis detallado del funcionamiento de las áreas más sensibles.

Arquitectura hospitalaria y experiencia: materiales, confort y hospitalidad

En línea con tendencias recientes en diseño hospitalario, Gómez Platero describe una búsqueda por alejarse del imaginario médico tradicional, incorporando materiales para una experiencia más cercana a la hospitalidad, además de espacios verdes en múltiples alturas concebidos como pausas de contacto con la naturaleza dentro del edificio.

La torre también concentra un paquete de alta exigencia técnica en cirugía ambulatoria con 8 quirófanos, un área de pre y posoperatorio con 24 boxes, y central de esterilización, con circulaciones diferenciadas y criterios de asepsia por zonas.

La torre también concentra un paquete de alta exigencia técnica en cirugía ambulatoria.

Una alianza estratégica para arquitectura hospitalaria internacional

El proyecto arquitectónico para Ángeles Chihuahua fue desarrollado en colaboración con Danza Cotignola Staricco, estudio uruguayo con el que Gómez Platero formalizó una alianza orientada a profundizar su especialización en arquitectura hospitalaria internacional. La asociación se apoya en la trayectoria de Danza Cotignola Staricco, con más de 25 años de experiencia en proyectos hospitalarios, laboratorios y arquitectura compleja.

En ese marco, la alianza configura una plataforma de trabajo conjunto para el diseño de proyectos hospitalarios a escala internacional, articulando estándares de diseño contemporáneo con requerimientos funcionales de alta exigencia.

Un portafolio regional: Ángeles, San Patricio y MilleniumMed

El hito en Chihuahua se suma a antecedentes de la alianza Gómez Platero+Danza Cotignola Starico.

En Quito, Ecuador, el Hospital Metropolitano San Patricio se concibe como parte de un masterplan urbano mixto con una superficie de 49.700 m² y un posicionamiento explícito de eficiencia operativa y calidad espacial.

En el mismo país, pero en la ciudad de Guayaquil, el complejo MilleniumMed proyecta 93.300 m² que articulan un hospital de alta complejidad con torres de consultorios para alquiler y venta, una torre de estacionamiento y un acceso estructurado por un bulevar verde.

El edificio integra 11 niveles con consultorios individuales y colectivos, dos niveles para cirugía ambulatoria, salas multiuso, gabinete “express” para estudios complementarios, servicios y estacionamiento.

El impacto de la arquitectura en el bienestar: qué dice la evidencia en salud

La arquitectura no solo organiza el espacio: también condiciona cómo respiramos, dormimos, nos movemos, nos concentramos y nos vinculamos. En salud, cada decisión de diseño — luz, ventilación, acústica, materialidad, escala, verde, circulaciones— actúa como un “determinante silencioso” del bienestar cotidiano. Y la evidencia lo confirma: los entornos bien diseñados pueden disminuir estrés, favorecer la recuperación, mejorar el rendimiento cognitivo y reducir riesgos asociados a mala calidad de aire, ruido o hacinamiento, entre otros. En ese marco, diseñar espacios de salud con criterios de wellness tiene efectos concretos en los distintos públicos: puede hacer más llevadera la experiencia de los pacientes, ofrecer mayor contención y calma a quienes acompañan momentos de vulnerabilidad, y contribuir a mejores condiciones de trabajo para el staff médico.

Hacer mejor ciudad

Gómez Platero ha planteado que la combinación de usos mixtos puede aportar beneficios urbanos concretos: acortar distancias, disminuir tráfico y mejorar flexibilidad a futuro.

Esta lógica aplicada al ámbito hospitalario se expresa en complejos que integran atención, diagnóstico, consultorios, estacionamiento y conectividad, generando piezas de ciudad más eficientes y legibles, donde arquitectura y urbanismo se encuentran en un mismo punto: hacer que la infraestructura esencial funcione mejor, para más personas, y por más tiempo.

Este hito en arquitectura hospitalaria se suma al trabajo de la firma Gómez Platero la cual cuenta con sede en Uruguay y oficinas en Ecuador, México y España y un equipo interdisciplinario de más de 300 profesionales.