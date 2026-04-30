Global Vía Pública impulsa la llegada de Tigo con una experiencia diferente en comunicación visual

Global Vía Pública Uruguay está desarrollando el primer circuito de comunicación en vía pública de Tigo, en el marco de la llegada de la compañía al mercado local. La iniciativa forma parte de la campaña "Lo bueno pasa con Tigo" con un impacto visual en la red de paradas de ómnibus de Montevideo, operada por la empresa en carácter de concesionario exclusivo.

Se trata de una plataforma de comunicación continua, con presencia territorial y que permite tener un alto alcance, logrando así que las marcas se integren al recorrido cotidiano de las personas.

La propuesta implica un brandeo completo en una locación específica, que genera un impacto visual y una experiencia diferente en un punto estratégico de la capital. Es la primera vez que se realiza una intervención completa en la nueva parada de ómnibus inteligente. Esto se complementa con intervenciones visuales en otros puntos de la red de refugios que tiene Montevideo.

Parada de ómnibus con publicidad de Tigo Endo Fotografia

Global Vía Pública eligió ubicaciones de mucho tránsito para asegurar cobertura, frecuencia y continuidad en la presencia de la campaña. La red de refugios permite amplificar el alcance y sostener la comunicación en distintos puntos de Montevideo, incorporando además componentes de innovación y creatividad en el uso del espacio.

Experiencia de marca

La innovadora campaña propone una nueva forma de interacción entre marca, espacio público y experiencia urbana. En esa línea, Nicolás Dugonjic, gerente general de Global Vía Pública Uruguay, expresó: “Que una compañía como Tigo confíe en Global Vía Pública en esta etapa refuerza el valor de la comunicación urbana como plataforma estratégica para las marcas. Nuestra red de refugios permite integrar creatividad, cobertura y presencia territorial, acompañando a las audiencias en su vida diaria”.

Global Vía Pública y su campaña para Tigo Endo Fotografia

Con esta acción, Global Vía Pública Uruguay continúa desarrollando su red de comunicación en la ciudad, acompañando a marcas regionales e internacionales en propuestas de alcance masivo.

