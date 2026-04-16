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El País Negocios Empresas

Fundación Pérez Scremini realizó el Desayuno Empresarial 2026: resultados, desafíos y proyecciones

Participaron más de 40 referentes de empresas para intercambiar sobre el trabajo de la institución, sus avances y las oportunidades de involucramiento del sector corporativo.

16/04/2026, 03:46
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Fundación Pérez Scremini.

Durante el encuentro participaron el presidente de la Fundación, Gerardo Zambrano; el médico asesor, Dr. Ney Castillo; el gerente general, Guzmán Nión; y parte del equipo de la Fundación, quienes compartieron resultados, desafíos y proyecciones.

En este marco, se presentaron los principales datos de gestión 2025, así como los proyectos estratégicos en desarrollo, entre ellos la expansión del laboratorio de biología molecular y la ampliación del área de internación, ya en curso, iniciativas clave para continuar fortaleciendo la calidad de atención.

Uno de los ejes centrales fue el avance en inmunoterapia celular CAR-T y el posicionamiento de la Fundación como centro de referencia regional en este campo. “Aún curando a un 80 por ciento, el cáncer es la enfermedad que mata a más niños y adolescentes. Ese es el tema y  es el punto clave por el cual nosotros aquí en la Fundación hemos dado una lucha y la seguiremos dando. Queremos seguir mejorando estos resultados que son muy buenos a nivel mundial y marcan una superación clarísima", indicó el presidente de la Fundación Pérez Scremini

Gerardo Zambrano, presidente de la Fundación Pérez Scremini.
Gerardo Zambrano, presidente de la Fundación Pérez Scremini.

Para finalizar la jornada, representantes de Farmashop, Santander y Fundación Mapfre generaron un intercambio de experiencias con respecto al voluntariado corporativo con la Fundación y la importancia del mismo para potenciar su trabajo.

Karina Cabrera de Fundación Mapfre reflexionó sobre la importancia del voluntariado de la siguiente manera: “En la Pérez Scremini no paran de hacer cosas y eso nos permite llegar a todo el país, podemos acompañar todo el trabajo a nivel nacional y eso es tremendo”, añadió también que desde Mapfre traen a sus colaboradores a la semana de voluntarios de la Fundación y que ellos se van “fascinados”.

“Nos ha sumado muchísimo como grupo de voluntarios de Mapfre, primero porque nos dan todo súper organizado, y además porque los voluntarios se sienten parte del proyecto. Esa cercanía les permite conocer de primera mano a qué proyectos apoyamos, y eso para nosotros es sensacional”, agregó.

Dr. Ney Castillo.
Dr. Ney Castillo.

El Desayuno Empresarial 2026 reafirmó el valor del trabajo conjunto entre la Fundación y el sector empresarial. En este sentido, Castillo subrayó que “lo que Uruguay ha hecho es por el apoyo de la gente, por el apoyo de las empresas y también de ASSE”, destacando la importancia de este compromiso para seguir avanzando en la cura del cáncer en niños y adolescentes.

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