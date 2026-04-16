Fundación Pérez Scremini realizó el Desayuno Empresarial 2026: resultados, desafíos y proyecciones

Durante el encuentro participaron el presidente de la Fundación, Gerardo Zambrano; el médico asesor, Dr. Ney Castillo; el gerente general, Guzmán Nión; y parte del equipo de la Fundación, quienes compartieron resultados, desafíos y proyecciones.

En este marco, se presentaron los principales datos de gestión 2025, así como los proyectos estratégicos en desarrollo, entre ellos la expansión del laboratorio de biología molecular y la ampliación del área de internación, ya en curso, iniciativas clave para continuar fortaleciendo la calidad de atención.

Uno de los ejes centrales fue el avance en inmunoterapia celular CAR-T y el posicionamiento de la Fundación como centro de referencia regional en este campo. “Aún curando a un 80 por ciento, el cáncer es la enfermedad que mata a más niños y adolescentes. Ese es el tema y es el punto clave por el cual nosotros aquí en la Fundación hemos dado una lucha y la seguiremos dando. Queremos seguir mejorando estos resultados que son muy buenos a nivel mundial y marcan una superación clarísima", indicó el presidente de la Fundación Pérez Scremini

Gerardo Zambrano, presidente de la Fundación Pérez Scremini.

Para finalizar la jornada, representantes de Farmashop, Santander y Fundación Mapfre generaron un intercambio de experiencias con respecto al voluntariado corporativo con la Fundación y la importancia del mismo para potenciar su trabajo.

Karina Cabrera de Fundación Mapfre reflexionó sobre la importancia del voluntariado de la siguiente manera: “En la Pérez Scremini no paran de hacer cosas y eso nos permite llegar a todo el país, podemos acompañar todo el trabajo a nivel nacional y eso es tremendo”, añadió también que desde Mapfre traen a sus colaboradores a la semana de voluntarios de la Fundación y que ellos se van “fascinados”.

“Nos ha sumado muchísimo como grupo de voluntarios de Mapfre, primero porque nos dan todo súper organizado, y además porque los voluntarios se sienten parte del proyecto. Esa cercanía les permite conocer de primera mano a qué proyectos apoyamos, y eso para nosotros es sensacional”, agregó.

Dr. Ney Castillo.





El Desayuno Empresarial 2026 reafirmó el valor del trabajo conjunto entre la Fundación y el sector empresarial. En este sentido, Castillo subrayó que “lo que Uruguay ha hecho es por el apoyo de la gente, por el apoyo de las empresas y también de ASSE”, destacando la importancia de este compromiso para seguir avanzando en la cura del cáncer en niños y adolescentes.

