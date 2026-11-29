Fit Republic ofrece un concepto de gimnasio que combina diseño, tecnología, equipamiento de primer nivel y una experiencia de entrenamiento pensada para las nuevas formas de vivir la actividad física.

Su primera sede estará ubicada en avenida 18 de julio y Pablo de María, en una zona estratégica de la capital. Con amplias instalaciones distribuidas en tres niveles, el gimnasio ofrecerá un entorno moderno, funcional y dinámico, especialmente diseñado para que cada persona encuentre su espacio y las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos.

Nueva experiencia

El nuevo gimnasio dispondrá de amplias áreas de entrenamiento cardiovascular, musculación, estaciones de fuerza, pesos libres y entrenamiento funcional.

La propuesta se complementará con una programación de clases grupales que incluirá disciplinas como pilates, movilidad y entrenamiento funcional híbrido, ampliando las alternativas para desarrollar la fuerza, la resistencia y mejorar la condición física.

Otro de sus pilares será el acompañamiento profesional. Los socios contarán con profesores disponibles permanentemente en la sala de musculación, quienes brindarán orientación, desarrollarán rutinas de entrenamiento y acompañarán su evolución.

“Buscamos ofrecer una experiencia de entrenamiento completa, donde tanto quienes comienzan a entrenar como quienes ya tienen experiencia puedan encontrar una propuesta acorde a sus objetivos. Queremos que entrenar sea accesible, práctico y forme parte de la vida cotidiana de las personas”, señaló Maximiliano Lambert.

Fit Republic, con el respaldo de Viaaqua.

Más tecnología.

La tecnología tendrá un papel central en la experiencia de los socios. Fit Republic incorporará herramientas digitales que permitirán consultar actividades, realizar un seguimiento de las rutinas de entrenamiento y gestionar diferentes aspectos de sus planes de manera ágil y sencilla.

La marca ya puso en marcha su preventa, con una excelente respuesta del público, a través de su página web fitrepublic.com.uy, donde se puede acceder a planes anuales desde $ 1.748 mensuales con tarjetas Itaú.

Respaldo de Grupo Viaaqua.

Detrás de Fit Republic se encuentra Grupo Viaaqua, empresa con una amplia trayectoria en el mercado uruguayo del fitness y el bienestar. La nueva marca surge como una unidad de negocio independiente, con una identidad propia y una propuesta enfocada específicamente en el entrenamiento, la tecnología y el desarrollo de gimnasios de cercanía.

“Con Fit Republic queremos ampliar nuestra presencia en el mercado y acercar una nueva forma de vivir el fitness. Viaaqua continúa desarrollando su concepto de bienestar integral, mientras que esta nueva marca nos permite apostar por un modelo diferente, más enfocado en el entrenamiento, la tecnología y la cercanía”, explicó Lambert.

La inauguración de la sede de 18 de Julio marca el primer paso de un proyecto de expansión que contempla nuevas aperturas tanto en Montevideo como en el interior del país.

En línea con esa estrategia, Fit Republic ya se encuentra buscando nuevas ubicaciones e invita a propietarios, desarrolladores e inversores inmobiliarios con locales comerciales de más de 800 m² a presentar propuestas a operaciones@fitrepublic.com.uy.