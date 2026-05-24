Farmashop invierte en un nuevo centro de distribución para mejorar tiempos y alcance en todo el país

La inauguración del nuevo centro de distribución de Farmashop en Ruta 101, Canelones, marca un salto en la infraestructura logística de la compañía y habilita el inicio operativo del parque Zentra, que ya se posiciona como uno de los desarrollos privados más relevantes del sector en el país.

Farmashop mueve más de 30 millones de unidades al año y cuenta con una base superior a 1,3 millones de clientes en programas de fidelidad. Ese volumen exigía una logística capaz de sostener rotación alta, múltiples formatos de producto y tiempos de entrega cada vez más ajustados, y por eso la cadena de farmacias realizó una inversión millonaria para crear este hub.

El complejo está ubicado en el kilómetro 32, sobre un predio de 16 hectáreas, y en esta primera etapa ocupa 10.000 m2 con capacidad de duplicar superficie. Desde allí se canaliza la distribución hacia más de 180 tiendas de distintos formatos en los 19 departamentos de Uruguay.

“Este centro logístico viene a ser la columna vertebral que hace posible llegar a cada rincón del país”, dijo el CEO de Farmashop, Martín Sorrosal, durante la apertura realizada el pasado 19 de mayo en un acto que tuvo la presencia del presidente Yamandú Orsi, además de otras autoridades nacionales, departamentales y referentes del sector privado.

Autoridades nacionales y departamentales dijeron presente en la apertura del hub logístico

Automatización y escala

El nuevo centro incorpora tecnología AutoStore, un sistema automatizado de almacenamiento y preparación de pedidos que funciona mediante robots móviles. La implementación permite reducir desplazamientos internos, ordenar grandes cantidades de stock y mejorar la velocidad de preparación.

El desarrollo cuenta con certificación HESQ (salud, ambiente, seguridad y calidad), siendo la primera en Uruguay en acreditar una operativa bajo procesos controlados.

La compañía enmarca este crecimiento en la necesidad de responder a una demanda donde la inmediatez pasó a ser parte estructural del negocio. “No es solo infraestructura, es capacidad de respuesta”, planteó Sorrosal.

A nivel técnico, el centro suma además sistemas de temperatura controlada para medicamentos, un factor crítico en el rubro farmacéutico.

Una red que crece

Desde la adquisición por parte del grupo Linzor en 2013, la compañía generó más de 1.700 puestos de trabajo formales. El crecimiento no se concentró solo en volumen, sino también en la diversificación de formatos y en la incorporación de sistemas de gestión más integrados.

El proyecto demandó una inversión cercana a los US$ 10 millones y forma parte de un plan más amplio: en los últimos 10 años, la compañía invirtió alrededor de US$ 150 millones en su expansión en Uruguay, incluyendo tecnología, red comercial e infraestructura.

Y es que este cambio logístico acompaña la expansión de la empresa en el territorio. Farmashop opera actualmente más de 180 puntos de venta y emplea a unas 2.500 personas en todo el país.

Durante la inauguración, Sorrosal recordó que el objetivo inicial fue ampliar el acceso a servicios de salud en todo el país. “Desde que adquirimos la compañía, la convicción fue llevar farmacias de clase mundial a cada rincón de Uruguay”, señaló.

Zentra ingresa en operación El centro de distribución es también el primer hito operativo del parque logístico Zentra. El desarrollo prevé una capacidad total de hasta 70.000 m2 y suma infraestructura pensada para comercio exterior y distribución nacional. Uno de los diferenciales del proyecto es la incorporación de un futuro depósito fiscal de 8.000 m2, que permitirá a empresas gestionar importaciones con mayor flexibilidad operativa y financiera. “Un país con buena logística es un país que llega primero”, afirmó Germán Soler, director de Zentra. En su discurso insistió en que la logística dejó de ser un servicio de soporte para transformarse en una condición de competitividad. El parque también incorpora generación de energía propia mediante sistemas solares, en línea con el enfoque de eficiencia energética que empieza a ganar terreno en este tipo de desarrollos.

Inauguración del nuevo centro de distribución de Farmashop

Corredor estratégico

La ubicación sobre la Ruta 101 responde a una lógica de conectividad. El eje se consolidó como corredor logístico gracias a su acceso directo al Aeropuerto de Carrasco y a las principales rutas hacia el puerto de Montevideo y el interior del país.

Para Farmashop, esa localización no es nueva, pero sí lo es la escala de la infraestructura instalada. El traslado hacia un centro con mayor capacidad responde a la necesidad de sostener la expansión de la red sin perder eficiencia en la distribución.

En la inauguración, el presidente Orsi apuntó a los tiempos de ejecución de este tipo de proyectos. “El desafío es cómo hacemos para ser más ágiles. El mundo no nos espera”, señaló, en un mensaje centrado en la velocidad de respuesta del Estado y del sector privado.

