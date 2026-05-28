Fármaco Uruguayo se integra a Humanova, el holding que redefine el mapa farmacéutico regional

La farmacéutica peruana Medifarma anunció la creación de Humanova Lab Corporation, un holding global que integrará bajo una misma identidad a sus nueve operaciones internacionales, entre ellas Fármaco Uruguayo.

La nueva estructura corporativa, con sede en Estados Unidos y presencia en más de 65 mercados, marca una nueva etapa para el grupo, que busca consolidarse como una de las mayores corporaciones farmacéuticas latinoamericanas con alcance global.

La integración es el resultado de un proceso estratégico que llevó varios años y que apunta a unificar la operación regional bajo una visión compartida, una cultura organizacional común y una misma identidad corporativa. Aunque las compañías mantendrán durante un período de transición sus marcas históricas en cada país, todas pasarán a operar bajo el paraguas de Humanova.

En Uruguay, el anuncio tiene como protagonista a Fármaco Uruguayo, empresa con más de 40 años de trayectoria en el sector farmacéutico nacional y una posición consolidada en el mercado hospitalario.

Leonardo Torres, gerente general de Fármaco Uruguayo, señaló que el ingreso al holding representa una oportunidad para fortalecer la capacidad operativa local, potenciar el desarrollo regional y ampliar el acceso a nuevas líneas terapéuticas.

“Para Fármaco Uruguayo pasar a formar parte de una estructura corporativa integrada y alineada bajo el holding global Humanova Lab Corporation es una enorme oportunidad”, indicó Torres. Según explicó, la integración permitirá fortalecer la proyección de la operación uruguaya, generar mayores sinergias regionales y consolidar una visión común de desarrollo para todas las afiliadas del grupo.

Actualmente, Fármaco Uruguayo cuenta con dos plantas de producción que suman 5.474 metros cuadrados, nueve líneas productivas y una capacidad superior a las 24 millones de unidades de venta comercializadas al año. La empresa emplea de forma directa a 240 personas y exporta productos farmacéuticos a distintos mercados de América Latina.

Fármaco Uruguayo se sumó a Humanova

Torres destacó además que la integración no supone modificaciones en la continuidad operativa ni en los equipos de trabajo, sino que busca fortalecer la estructura institucional y acelerar los procesos de innovación y crecimiento. “El cambio nos unifica bajo un solo nombre, un solo propósito y una única cultura organizacional, con una mirada centrada en el ser humano”, señaló.

La creación de Humanova representa un nuevo paso en la expansión internacional iniciada por Medifarma hace varias décadas. Fundada en Perú en 1975, la empresa comenzó un proceso de crecimiento regional tras ser adquirida en 1993 por el grupo empresarial Picasso Candamo, que impulsó una estrategia enfocada en modernización, innovación tecnológica y expansión internacional.

A partir de entonces, el grupo fue incorporando nuevas compañías y desarrollando distintas unidades de negocio en la región. En 2007 concretó su primera internacionalización con la adquisición de Droguería Magma en Ecuador; en 2012 ingresó al mercado brasileño con la compra de Farmarín; y en 2014 desembarcó en Uruguay y Paraguay mediante la adquisición de Laboratorio Fármaco Uruguayo y la distribuidora Fusa.

La expansión continuó en Europa en 2016 con la incorporación de Laboratorios Atral, en Portugal, y en los últimos años sumó operaciones en Colombia y Chile, fortaleciendo especialmente el área hospitalaria y la producción de soluciones parenterales y hemodiálisis.

Hoy Humanova reúne operaciones en Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Portugal, además de una red comercial con alcance en más de 65 mercados internacionales. El grupo cuenta con diez plantas productivas distribuidas entre América Latina y Europa y busca posicionarse como una corporación enfocada en innovación, excelencia operacional y desarrollo tecnológico.

Torres señaló que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será impulsar inversiones en tecnología y especialización de procesos productivos en todas las operaciones del grupo. “La corporación apunta a la excelencia superior y a la innovación permanente, buscando crear soluciones en salud que realmente marquen la diferencia en la vida de las personas”, indicó.

Presentación del holding Humanova en Uruguay

En el caso de Uruguay, agregó que ya existen proyectos locales con proyección internacional y que la integración abrirá nuevas oportunidades de crecimiento para la filial local, especialmente en el desarrollo del canal retail y en la ampliación del portafolio terapéutico.

La nueva identidad corporativa busca además reforzar una mirada más humana dentro de la industria farmacéutica. Según explicó Torres, Humanova nace con el propósito de “transformar la salud del mundo que soñamos”, poniendo el foco en el impacto social de las soluciones médicas y en la construcción de una cultura organizacional compartida entre todas las afiliadas.

En paralelo, las empresas continuarán operando con sus nombres históricos durante un período de transición. En Uruguay, Fármaco Uruguayo mantendrá su identidad local acompañada por la nueva marca Humanova mientras avanza el proceso de integración regional.

Este nuevo esquema permitirá incrementar las capacidades productivas, fortalecer las buenas prácticas de manufactura y mejorar la articulación entre mercados, en un contexto donde la industria farmacéutica enfrenta desafíos crecientes vinculados a innovación, acceso y desarrollo tecnológico.

