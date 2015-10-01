Empresa de seguridad invierte US$ 1,5 millones en nuevo local

ADT prevé ampliar su equipo de trabajo e incorporar nuevas tecnologías. Hoy tiene 17.000 servicios en todo el país.

La empresa se deguridad ADT, invirtió más de US$ 1,5 millones en nuevas oficinas ubicadas en Carrasco. El objetivo de la empresa, según se comunicó, es ampliar el equipo de trabajo que hoy es de 140 personas e implementar nuevas tecnologías.

La empresa cuenta con 17.000 clientes activos en Uruguay y su facturación supera los US$ 11 millones, informó la empresa que proyecta "un crecimiento positivo para los próximos años", lo que implicará "un importante aumento en la demanda de colaboradores para la empresa".

“Decidimos realizar esta significativa inversión no sólo para crear espacios acordes a las necesidades del mercado, sino para también sumar un conjunto de herramientas que nos permitan asegurar un mejor servicio hacia nuestros clientes y un mayor crecimiento en el mercado uruguayo” dijo Marcelo Montero, Gerente General de ADT Uruguay.

Actualmente en Uruguay hay 115.000 hogares monitoreados por sistemas de alarmas, un 15% más que el año pasado, informó ADT que cuenta con presencia en Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia, Lavalleja, San José, Rocha, Durazno, Flores, Florida, Salto y Paysandú.



adt. Foto: Youtube

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