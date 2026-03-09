El poder del Marketers 2026: Congreso Internacional de Marketing, Comunicación y Management

El Congreso Internacional de Marketing, Comunicación & Management 2026, que se llevará a cabo en el Hotel Radisson Montevideo, está diseñado para profesionales de marketing, comunicación, gestión empresarial y equipo directivo que tienen como objetivo aprender estrategias útiles y accionables; conectar con referentes de la industria; expandir la red profesional; y aplicar tendencias globales adaptadas a Latinoamérica

El foco del congreso es encontrar “ese 1% que impulsa el 100% de tus resultados”, es decir, pequeños ajustes estratégicos que generan grandes impactos. "En un mundo saturado, el diferencial competitivo ya no está en hacer más, sino en hacer mejor. Marketers 2026 te muestra dónde está ese 1% que cambia el juego: en tus decisiones, en tus equipos, en tu estrategia y en tu negocio", explicó Alejandra Pradere, socia directora de Marketers Latam - Human Business.

En la nueva y flexible estructura del congreso, los asistentes tienen la oportunidad de armar una agenda personalizada según sus necesidades, además de combinar contenido estratégico con ejecución práctica a través de tres talleres práctico a elección. También es posible participar de espacios de networking y mantener contacto con referentes de la región y miradas globales.

"Atendiendo a las inquietudes y necesidades de los asistentes al encuentro, es que generamos una agenda dinámica, con actividades y espacios para conversar con los speakers", subrayó Pradere para agregar que, entre los cambios de Marketers 2026, ofrece la oportunidad de seleccionar entre tres talleres de creatividad; un taller sobre cómo organizar mejor el tiempo y otras a propósito de las claves sobre cómo realizar presentaciones en público.

SPEAKERS DESTACADOS

Estos son algunos de los profesionales que estarán en el escenario:

Carola Garibaldi, directora de Marketing en Mostaza. Tema: Decisiones pequeñas, impacto enorme — cómo identificar y aplicar ajustes estratégicos simples que generan grandes resultados en tu marketing y liderazgo.

Jonatan Loidi, CEO de Gruposet. Tema: Encontrá el 1% que mueve la aguja — enfoque en liderazgo y toma de decisiones estratégicas que transforman resultados en empresas y equipos.

Mariana Muntz, Head of Marketing Uber Región Latam. Tema: Hiperfragmentación y Personalización — cómo adaptarse a audiencias extremadamente fragmentadas y construir estrategias personalizadas efectivas.

Carlos Pérez, fundador de BBDO Argentina. Tema: La importancia de contar una verdad — creatividad y autenticidad como pilares para generar impacto en comunicación de marca.

Juliana Martínez, co-fundadora de Storytell-Her (gaming y e-sports). Tema: Gamification, del juego a la compra — uso de dinámicas de juego para convertir engagement en resultados reales de negocio.

Víctor Mochkofsky, facilitador y speaker TEDx. Tema: Decisiones que construyen futuro — cómo tomar decisiones estratégicas que marquen la diferencia en escenarios complejos y cambiantes.

Aldo Alfaro, director de Media Office. Tema: Historias de 1% – Pequeñas grandes decisiones — ejemplos prácticos de decisiones que generaron impactos relevantes en planificación de medios.

Lorena Estefanell y Fabián Jalife. Tema: la gestión de equipos multigeneracionales bajo una mirada desde la psicóloga, la planificación estratégica y de la innovación.

Martín Sciarrillo, Executive Technology Strategist at Microsoft Argentina. Tema: Mejorá tu productividad con agentes de IA.

Juan Pablo Álvarez, experto en creatividad y atención del consumidor. Tema: Scroll o Stop, economía de la atención — estrategias para captar y retener atención en un entorno saturado de estímulos.

Azucena Gorbarán, fundadora de AMG Consulting Group. Tema: Liderando en tiempos complejos — herramientas para liderar con claridad y efectividad cuando los contextos cambian rápido.

Leonardo Migdal, consultor y conferencista. Tema: Herramientas de IA para explotar en ventas — enfoque en cómo la IA puede potenciar procesos comerciales y equipos de alto rendimiento.

Ana Inés Gómez, psicóloga especialista en neuropsicología, gestión emocional y liderazgo. Tema: Transformar creencias limitantes.

Daniel K, experto en diseño de experiencias. Tema: La magia de diseñar y gestionar experiencias — metodología creativa para diseñar experiencias memorables que influyen en la percepción y fidelidad del cliente.

Gabriela Decaro, facilitadora y especialista en comunicación. Tema: De conversaciones difíciles a productivas — cómo transformar diálogos complejos en espacios de avance y resultados.

Lorena Muiño, Business Partner en 3Vectores. Tema: Comprender el presente e imaginar el futuro — mirada estratégica para anticipar tendencias y aplicar modelos de negocio más inclusivos y sostenibles.

Martín Rumbo, Director General Creativo en Notable Publicidad y socio y director Académico en Brother Montevideo. Taller de creatividad aplicada.

Carina Silva, fundadora y CEO de To Do It. Taller de planificación personal.

Entrada general Marketers 2026: US$ 470 + IVA. Descuento Grupal para equipos empresariales. Más información haciendo clic aquí.