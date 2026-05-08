El nuevo Sonic llega con versiones tope de gama para iniciar una nueva era de Chevrolet

Chevrolet presentó el nuevo Sonic, un SUV coupé que inaugura un nuevo momento de la compañía en la región. Producido en Brasil y ubicado entre el Onix y Tracker, el modelo de concepto inédito es la principal novedad del mercado y refuerza el portafolio de la marca para competir en el mayor segmento de la industria automotriz, responsable de casi una cuarta parte de las ventas del sector. El Sonic se diferencia por su imponente diseño y su equipamiento de alto nivel, además de contar con el respaldo de una marca sólida, con una red de concesionarios consolidada y con presencia nacional.

“Este es el lanzamiento más importante del año para la compañía. Coloca a Chevrolet como la marca con el mayor portafolio de SUVs y crossovers del mercado y demuestra que el Sonic tiene potencial para convertirse en el vehículo de pasajeros más deseado y vendido de la región”, afirma Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica.

Esta afirmación se apoya en proyecciones que señalan un crecimiento continuo de la participación de los SUVs en los próximos años, especialmente de las derivaciones consideradas innovadoras, como los modelos de estilo coupé. Es el caso del Sonic, que incorpora un voladizo trasero ligeramente más largo, un parabrisa más inclinado y una silueta dinámica sin renunciar a la suspensión elevada. Una combinación que agrega estatus, sensación de control y practicidad para superar los desafíos de la ciudad.

El nuevo Sonic llega en dos niveles de equipamiento tope de gama: Premier, enfocada en la sofisticación, y RS, que refuerza el carácter deportivo del vehículo. Ambas versiones están muy bien equipadas e incorporan soluciones de refinamiento y materiales seleccionados que se aprecian en SUVs de mayor tamaño de la marca.

El Sonic también estrena la nueva generación del sistema “Chevrolet Intelligent Driving”, con un conjunto de asistencias de seguridad activa que monitorea en tiempo real el entorno alrededor del vehículo mediante una lente frontal de alta resolución, con un área de cobertura ampliada en relación con la generación anterior, capaz de identificar con mayor precisión vehículos, peatones y ciclistas, ayudando a prevenir accidentes.

El nuevo Sonic llega de serie con panel digital, sistema multimedia con Wi-Fi integrado y la plataforma de seguridad y conectividad OnStar, alerta de colisión con frenado automático de emergencia, asistente de estacionamiento, aire acondicionado digital, sistema de iluminación Full LED y llantas de aleación de 17 pulgadas, entre otros equipamientos.

Otro punto destacado es la dinámica vehicular particular del Sonic. La buena percepción al volante se debe a un conjunto mecánico desarrollado especialmente para las dimensiones y la propuesta del producto: motor turbo 1.0 L., suspensión elevada y dirección con asistencia eléctrica con calibraciones exclusivas, que resultan en respuestas más naturales y progresivas, transmitiendo mayor control y confianza a cualquier velocidad, en línea con el ADN dinámico de la marca.

En Uruguay estará disponible a partir del mes de junio en los concesionarios de la marca con un precio especial de pre venta desde USD 26.990 versión premier y USD 27.990 versión RS, en seis opciones de color: Azul Kinda, Blanco Summit, Plata Shark, Negro, Rojo Jinx y el inédito Gris Urbano. Tanto el azul Kinda como el Plata Shark son exclusivos de la versión premier.

Diseño que no pasa desapercibido

El nuevo Sonic innova al ofrecer, dentro de un SUV de acceso, una ejecución propia de un segmento premium, con cuidado en los acabados, combinación de texturas y riqueza de detalles típicos de vehículos de categorías superiores. Desde el primer vistazo, el modelo adopta el lenguaje de diseño de los SUVs globales de Chevrolet, con inspiración directa en el Equinox EV, y es el primero en el mundo en exhibir el nuevo emblema de la marca, más horizontal y refinado, aplicado en negro e integrado al conjunto frontal en armonía con los demás distintivos del vehículo.

Las proporciones del Sonic combinan un frente elevado, molduras oscurecidas que recorren toda la base y los guardabarros de la carrocería, barras de techo integradas con capacidad de carga de hasta 50 kg y una línea de techo descendente, creando una silueta de estilo coupé.

El parabrisa trasero más inclinada refuerza ese carácter audaz sin renunciar a la practicidad de un SUV, con buena superficie vidriada y una posición de manejo elevada.

Con 4.23 metros de largo, 1.77 m de ancho y 1.53 m de alto, las dimensiones del nuevo Sonic son generosas para el segmento. La altura libre con respecto al suelo, de 20 cm en la distancia entre ejes, demuestra que el nuevo Sonic fue concebido para superar reductores de velocidad, zanjas y accesos empinados con facilidad. Los voladizos bien proporcionados y los neumáticos de 205/50R17 con llantas de aleación ayudan a equilibrar robustez y agilidad visual.

“Con el Sonic, utilizamos el diseño para acercar a Chevrolet a un nuevo perfil de consumidor, más joven y urbano, que ve al vehículo como una extensión de su estilo de vida. Al mismo tiempo, dialoga directamente con el cliente de la marca en evolución, que ya conoce Chevrolet y ahora busca dar el siguiente paso con un producto más aspiracional, que combina presencia, tecnología y personalidad con la racionalidad que siempre formó parte de nuestra propuesta”, explica Paula Saiani, directora de Marketing de Producto de GM Sudamérica.

En la parte frontal, el Sonic se caracteriza por una parrilla dividida en dos niveles bien definidos: la sección inferior concentra el mayor volumen visual, mientras que la superior se conecta con las luces diurnas. Los faros principales, también con proyectores LED, están ubicados en el paragolpes, una solución que mejora la eficiencia luminosa y libera la parte superior para una firma visual más limpia y tecnológica. El conjunto incluye además una animación de bienvenida. El paragolpes multipieza combina superficies brillantes y mate con el color de la carrocería, dejando en la parte inferior un espacio discreto para los faros auxiliares en un diseño minimalista.

En la parte trasera, se destacan las luces LED con construcción tridimensional y efecto seccionado, que sobresalen levemente de la carrocería y conforman una firma luminosa contundente en forma de barra. La tapa del baúl organiza elementos más horizontales en armonía con el paragolpes, enfatizando el ancho del vehículo y transmitiendo una sensación de estabilidad, mientras que el voladizo posterior más largo ayuda a optimizar la capacidad de almacenamiento del compartimento de carga, que alcanza los 392 litros.

En el interior, el Sonic ofrece un nivel de refinamiento que remite a SUVs de mayor tamaño de la marca. El tablero de líneas horizontales integra el Sistema de Cabina Virtual, compuesto por un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas levemente orientada hacia el conductor. Materiales suaves al tacto en áreas estratégicas, como los apoyabrazos, apliques con apariencia premium y comandos bien posicionados elevan el estándar de la cabina. El volante multifunción de base plana, con buen agarre y regulaciones de altura y profundidad, incorpora el emblema actualizado al centro y detalles en negro brillante alrededor de los comandos de audio y de los sistemas de asistencia.

Los asientos con tapizado premium tipo “pillow top” incorporan una capa extra de espuma, brindando mejor soporte corporal en trayectos largos. El buen espacio para hombros y rodillas, sumado al aprovechamiento de la distancia entre ejes y al espacio para la cabeza, garantiza confort adecuado para hasta cinco ocupantes. En la versión Premier, el ambiente interior combina gris y negro, creando una atmósfera más clara y sofisticada, en sintonía con los detalles externos cromados. El Sonic RS, en cambio, adopta una propuesta más deportiva, con una cabina predominantemente negra, costuras decorativas y cinturones de seguridad en rojo, además de llantas, techo y detalles exteriores en tonos oscuros.

Ecosistema inteligente de seguridad, conectividad y conveniencia

El paquete tecnológico del Sonic fue desarrollado a partir de situaciones reales de uso. En él, los sistemas de seguridad, conectividad y conveniencia aparecen integrados, potenciando los beneficios para el usuario en escenarios cotidianos de tránsito y utilización del vehículo.

En seguridad activa, el modelo estrena la nueva generación del “Chevrolet Intelligent Driving”, que utiliza una lente frontal de alta definición con cerca de un 40% más de área de cobertura para analizar el entorno. Con esta nueva arquitectura, el frenado automático de emergencia pasa a funcionar en un rango más amplio de velocidades (de 8 a 130 km/h) y habilita una función que reconoce diferencias de textura entre el pavimento y las áreas laterales de la calzada para ayudar a mantener el vehículo dentro del carril.

A partir de esta información actúan sistemas como el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril con corrección activa, la función de mantenimiento de carril en situaciones de peligro y alerta de punto ciego, respaldados por controles electrónicos de estabilidad y tracción, además de seis airbags de serie.

La iluminación también fue concebida como un recurso de protección. Los faros Full LED con proyectores ofrecen hasta un 19% mayor y una eficiencia luminosa superior a la de un sistema convencional, mejorando la visibilidad en condiciones de baja luminosidad. En las versiones RS, el Sonic incorpora luces altas automáticas, que alternan de forma inteligente entre altas y bajas al detectar otros vehículos, ayudando a evitar el encandilamiento.

En conectividad, el nuevo Sonic inaugura la nueva estructura de servicios OnStar para la línea 2027. Todos los vehículos equipados con este sistema salen de fábrica con el plan Basics incluido por ocho años. Este plan da acceso a la aplicación myChevrolet, diagnósticos remotos, localización del vehículo y comandos a distancia, como bloqueo y desbloqueo de puertas o encendido del motor para preclimatizar la cabina.

De manera opcional, el cliente puede contratar el plan Protect, que suma servicios de seguridad y asistencia ante emergencias las 24 horas.

Además, el vehículo incorpora un punto de acceso Wi‑Fi a bordo con un paquete de datos dedicado para prueba. Este beneficio permite utilizar hasta 6 GB o durante 3 meses, lo que ocurra primero.

Este ecosistema también incluye funciones habituales en segmentos superiores, como la respuesta automática en caso de accidente, mediante la cual el vehículo utiliza sus sensores para alertar a la central de OnStar. A partir de esa señal, un asesor intenta comunicarse con los ocupantes y, si es necesario, deriva el caso a los servicios públicos de emergencia.

A esto se suma el asistente de recuperación vehicular, que ayuda a localizar el Sonic en casos de robo o hurto. Son recursos que funcionan de manera integrada con otros sistemas del vehículo.

El centro de la experiencia a bordo es el Virtual Cockpit System. La central ofrece proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth para dos celulares, Wi-Fi nativo y capacidad de recibir actualizaciones remotas de software, permitiendo incorporar mejoras y nuevas funciones con el tiempo. Las entradas USB delanteras y traseras y el cargador inalámbrico para celular ayudan a mantener a todos conectados.

El sistema multimedia también concentra un conjunto de configuraciones del vehículo que permiten adaptar el Sonic al perfil de cada usuario. A través de los menús, es posible definir el modo de desbloqueo de puertas y configurar el comportamiento del sistema de iluminación de ingreso y salida, entre otras funciones. En la práctica, el vehículo responde de manera distinta según las preferencias del conductor.

En materia de conveniencia, el Sonic reúne soluciones pensadas para el uso diario en grandes ciudades. La llave con acceso por proximidad permite apertura automática y arranque por botón; los vidrios cuentan con función de un solo toque y cierre automático mediante la llave; el asistente de arranque en pendiente evita que el vehículo retroceda en rampas, algo especialmente útil en cocheras inclinadas o vías con inclinación pronunciada. El aire acondicionado digital automático gestiona la climatización con mayor precisión y fue calibrado específicamente para el volumen interior del Sonic.

Para maniobras, el SUV coupé combina tecnología y practicidad. La cámara de alta resolución amplía el campo de visión del conductor, mientras que los sensores de estacionamiento monitorean la proximidad de obstáculos poco evidentes y ayudan a reducir el riesgo de daños, ya sea al estacionar en espacios reducidos o al salir de una plaza en ángulo. La función destacada es el “Easy Park”, exclusiva de la versión RS, que asiste en estacionamientos paralelos o perpendiculares tomando el control de la dirección, mientras el conductor solo gestiona acelerador, freno y selección de marchas.

Performance y dinámica vehicular refinadas

El Sonic fue desarrollado para ofrecer una conducción ágil, estable y confortable. El conjunto mecánico y aerodinámico fue trabajado de manera integral para equilibrar desempeño, confort y eficiencia.

El motor turbo 1.0 L pertenece a la nueva generación de propulsores que equipa SUVs de mayor tamaño de Chevrolet, pero recibió una calibración específica para el Sonic. La gestión electrónica fue desarrollada considerando el peso del vehículo, los objetivos de desempeño, consumo y emisiones.

Entrega 116 cv y 160 Nm de torque a bajo régimen, asegurando buenas respuestas en salidas y recuperaciones incluso con el vehículo cargado. Al ofrecer su torque máximo a bajas revoluciones y mantenerlo en una amplia franja de uso, permite circular a menores regímenes en velocidad constante, optimizando el consumo y reduciendo el ruido a bordo.

La transmisión automática de seis velocidades trabaja en armonía con el motor de 116cv y se adapta al estilo de conducción. En un manejo tranquilo, prioriza cambios suaves y bajas revoluciones; cuando se exige mayor respuesta, estira los cambios y reduce con rapidez para entregar más desempeño. Incluye además un modo de selección secuencial electrónica para conducción en zonas montañosas.

En la práctica, la combinación de motor y transmisión convierte al Sonic en un SUV de alta eficiencia. Con un peso de 1,134kg, acelera de 0 a 100 km/h en torno a los 10,9 segundos y alcanza un consumo en ruta 4,9lt/100km y en ciudad 8,2lt/100km, según condiciones de manejo. Las recuperaciones también son destacadas: alrededor de 8,8 segundos para pasar de 80 a 120 km/h, aportando seguridad en sobrepasos.

Además de este conjunto, el vehículo incorpora soluciones orientadas a la eficiencia, como el sistema que gestiona de forma más inteligente la carga de la batería, priorizando la recarga durante las desaceleraciones y contribuyendo a reducir el consumo de combustible. Por su parte, el sistema Stop/Start apaga automáticamente el motor en detenciones de tránsito y lo vuelve a encender en cuanto el conductor acciona el acelerador, con un funcionamiento más suave, y puede ser desactivado por el propio conductor cuando lo desee, ayudando a disminuir el consumo de combustible y las emisiones en uso urbano.

El Sonic utiliza resortes y amortiguadores presurizados del tipo Multi-Tunable Valve, con resortes, topes y amortiguadores recalibrados específicamente para el modelo, que ofrecen un nivel superior de refinamiento, proporcionando una conducción más suave, silenciosa y estable, combinando una alta capacidad de absorción de impactos con una dirección precisa y segura en una amplia variedad de condiciones de manejo.

La dirección eléctrica progresiva además cuenta con una central electrónica propia. El resultado es un vehículo que absorbe bien las irregularidades del camino, pero mantiene la carrocería controlada en curvas y cambios rápidos de trayectoria, en línea con las preferencias del consumidor local.

“La base estructural evolucionó para acompañar esta propuesta. La plataforma y los elementos de la carrocería fueron reforzados, aumentando la rigidez y permitiendo calibraciones más precisas de suspensión y dirección”, explica Ricardo Fanucchi, director de Ingeniería de GM Sudamérica.

La aerodinámica fue tratada como parte integral de la dinámica vehicular. El Sonic alcanza un coeficiente aerodinámico (Cx) de 0.35, inferior al promedio de los SUVs tradicionales, gracias a la inclinación del parabrisa trasero, el diseño del alerón y las soluciones de flujo de aire en el paragolpes. Esto reduce la turbulencia, mejora la estabilidad a altas velocidades y permite una velocidad máxima cercana a los 180 km/h, limitada electrónicamente.

Detrás de estos resultados hay un proceso de desarrollo que combina herramientas virtuales avanzadas con una intensa validación en pista. El Sonic fue ampliamente modelado en entornos digitales mediante inteligencia artificial y simulaciones dinámicas, estructurales y de seguridad, antes de llegar a los prototipos físicos.

Luego atravesó extensos ciclos en el Campo de Pruebas de Cruz Alta, en Indaiatuba (SP), donde los vehículos de GM recorren seis millones de kilómetros anuales en distintos tipos de superficie y condiciones, una distancia equivalente a aproximadamente ocho viajes de ida y vuelta a la Luna. Finalmente, se realizan pruebas en condiciones reales de tránsito, garantizando los estándares de calidad de Chevrolet.

Para completar la propuesta, el Sonic combina su alto nivel dinámico con bajo costo de mantenimiento y una sólida estructura de posventa.

Sonic transforma los accesorios en una plataforma de personalización

El público de los SUVs coupé es hoy el que más valora diseño, personalidad y posibilidades de expresión. Para muchos, no alcanza con un vehículo atractivo de fábrica: debe reflejar el estilo de vida de quien lo conduce. Pensando en esto, Chevrolet lanza el Sonic acompañado de una amplia línea de accesorios originales.

Se trata de más de 70 accesorios —casi el doble del promedio de los principales competidores— desarrollados en conjunto con el vehículo, respetando el lenguaje de formas, proporciones y grafismos del proyecto original.

Todos los accesorios están homologados y validados por los equipos de ingeniería de GM y pueden instalarse a través de la red de concesionarios Chevrolet sin afectar la garantía. Atienden distintos perfiles de uso: desde quienes buscan realzar el carácter deportivo con acabados oscurecidos y detalles exclusivos, hasta quienes priorizan soluciones prácticas como barras de techo, soportes de carga, protecciones interiores y organizadores de baúl.

En el interior, la personalización sigue el mismo concepto. Hay opciones de iluminación ambiental LED configurable, proyección de bienvenida con el logotipo del modelo, sistema de audio mejorado y kits de protección para alfombras, entre otros. En la práctica, el Sonic se convierte en una plataforma para que cada cliente configure su propio vehículo, adaptando diseño y funcionalidad a sus gustos y necesidades.

Sonic es la materialización de lo que se está construyendo para la región

Resultado de una inversión de US$900 millones en ingeniería, validación y modernización de la línea de producción y capacitación de personas, el nuevo modelo de Chevrolet fue concebido localmente en colaboración con los estudios de diseño y los centros tecnológicos globales de la compañía. El proyecto hizo un uso intensivo de entornos virtuales y recursos de inteligencia artificial, garantizando proporciones bien resueltas, superficies esculturales y soluciones funcionales pensadas para atender las demandas de los consumidores de la región en materia de confort, confiabilidad y bajo costo de mantenimiento.