El nuevo filtro para exportar: por qué las certificaciones ISO son clave para acceder al mercado europeo

El posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre oportunidades para las empresas uruguayas, pero también eleva el nivel de exigencia para exportar. En este nuevo escenario, las certificaciones ISO, la trazabilidad, los controles de calidad y el cumplimiento regulatorio dejan de ser atributos diferenciadores para convertirse en condiciones básicas de acceso al mercado europeo.

Para Federico Turcio, director de FCR, el problema central no es técnico, sino cultural. “Todavía hay empresas que ven la certificación como un trámite o una exigencia externa. Pero en realidad es una herramienta de gestión. El mundo no compra promesas, sino que compra garantías, y eso se prueba con certificaciones internacionales”.

Uruguay mantiene una imagen internacional sólida como proveedor confiable, especialmente en sectores como alimentos, servicios y tecnología. Sin embargo, parte de su tejido empresarial aún no ha incorporado de forma sistemática estándares internacionales que respalden esa reputación.

“En términos prácticos, esto genera una brecha competitiva. Mientras algunos competidores globales ya operan bajo sistemas certificados, otras empresas locales siguen dependiendo de atributos informales o históricos que, en mercados exigentes, resultan insuficientes”, asegura.

A esto se suma la falsa sensación de cumplimiento. El Mercosur, con estándares más heterogéneos, puede generar la percepción de que una empresa está preparada para exportar, cuando en realidad no cumple con las exigencias de mercados más sofisticados. El resultado es claro: barreras invisibles que limitan la entrada de empresas uruguayas a nuevos destinos.

Certificaciones ISO: una condición cada vez más necesaria para exportar a Europa

Este contexto está acelerando la adopción de certificaciones ISO en Uruguay, especialmente entre empresas que buscan exportar a Europa y competir en mercados internacionales más exigentes.

Entre las normas más demandadas para operar en el mercado europeo se destacan:

· ISO 45001 (salud y seguridad laboral)

· ISO 14001 (gestión ambiental)

· ISO 27001 (seguridad de la información)

· ISO 37001 (antisoborno)

· ISO 14064 (huella de carbono)

En algunos sectores, estas certificaciones ya funcionan como condición de entrada. En alimentos, las exigencias en trazabilidad, inocuidad y sostenibilidad son cada vez mayores. En industria, es necesario cumplir con regulaciones técnicas como el marcado CE para maquinaria y productos. En servicios y tecnología, crece la importancia de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y estándares como ISO 27001.

Además, las certificaciones ISO son un requisito frecuente para participar en licitaciones o integrarse a cadenas de suministro internacionales.

Incluso cuando no son obligatorias, generan ventajas concretas: reducen barreras comerciales, aumentan la credibilidad frente a clientes y socios, agilizan procesos de negociación y disminuyen la necesidad de auditorías externas, muchas veces costosas y complejas.

En contrapartida, la falta de certificación implica exclusión de procesos de compra, menor capacidad de negociación y mayores niveles de desconfianza por parte de clientes internacionales.

Federico Turcio, director de FCR Certifica.

FCR Certifica: un aliado para exportar desde Uruguay al mundo

En este escenario, las certificadoras de normas ISO adquieren un rol cada vez más estratégico en el proceso de internacionalización de las empresas uruguayas. No solo validan procesos, sino que acompañan a las organizaciones en su adaptación a estándares internacionales.

Con más de 20 años de trayectoria, FCR Certifica ha gestionado más de 1.000 certificaciones y cuenta con presencia en cuatro continentes. En los últimos años, consolidó una alianza con EIC Portugal, con sede en Lisboa, lo que permite validar certificaciones con reconocimiento en la Unión Europea y otros mercados.

En el último año, la empresa registró un récord de consultas, tanto de grandes compañías como de pymes, impulsado por el contexto internacional y también por incentivos fiscales vinculados a la Ley de Inversiones (ver recuadro).

Más allá de su impacto comercial, las certificaciones cumplen un rol interno clave. “Son requisitos que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios, las operaciones y el producto final de la empresa. Aportan una cultura interna mucho más enfocada en la mejora continua y constituyen un diferencial ante clientes, proveedores o licitaciones”, sostiene Turcio.

La empresa trabaja con un enfoque de asesoramiento estratégico: primero identifica las necesidades de cada cliente y luego propone las normas más adecuadas según sus objetivos. La certificación, explica Turcio, no debería ser un proceso estandarizado y distante, sino una herramienta adaptada a la realidad de cada organización.

En ese marco, la interacción con auditores, la actualización permanente en normas ISO y la alineación con criterios de la Unión Europea forman parte de una estrategia que busca posicionar a FCR como una alternativa moderna dentro del ecosistema local.

“Lo que está en juego con las certificaciones es la capacidad de Uruguay de sostener su inserción internacional en un escenario donde las reglas son cada vez más técnicas y menos negociables. Las barreras hoy no son arancelarias, son normativas. Y no se negocian: se cumplen o se queda afuera”, resume Federico Turcio.