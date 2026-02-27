El negocio de construir confianza: la visión empresarial de Martín González en el sector de real estate

Con foco en desarrollos residenciales orientados a la inversión, Martín González Real Estate concentra la mayor parte de sus proyectos en barrios de alta demanda de Montevideo bajo el régimen de vivienda promovida. Detrás de esa estrategia hay una definición clara de su director, Martín González, que es apostar a activos con rápida absorción y renta estable, combinando incentivos fiscales con una gestión financieramente prudente.

Antes de dedicarse al desarrollo inmobiliario, Martín González trabajó durante más de 15 años en una empresa familiar vinculada a la distribución de tecnología. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay, estaba al frente de la gestión financiera de un negocio que, con el tiempo, dejó de entusiasmarlo. «No me estaba haciendo feliz», recuerda hoy.

La caída del mercado de cámaras digitales y la creciente complejidad operativa con proveedores internacionales aceleraron una decisión que ya venía madurando. Hace aproximadamente una década vendió la empresa y eligió enfocarse en un sector que siempre le había despertado interés: el real estate.

Su acercamiento inicial fue como inversor, analizando proyectos en los que participaba su entorno familiar. Esa experiencia le permitió entender la lógica del negocio desde adentro y definir su propia forma de encarar el desarrollo, con planificación, control financiero y foco en la confianza. El primer proyecto, en Cordón Sur, fue también una prueba de liderazgo. «Hacer el primero es lo más difícil porque hay que juntar los socios y que la gente confíe en vos», afirmó. Ese paso marcó el inicio de lo que hoy es Martín González Real Estate.

Kiu Tower Buceo, primer desarrollo Airbnb friendly

Visión de negocio

Desde el comienzo, González tuvo claro qué tipo de producto quería impulsar: apartamentos concebidos como vehículos de inversión. «Son activos muy seguros y muy confiables. El desafío es hacerlos rentables», sostuvo. Su enfoque combina análisis de datos, lectura de demanda y una estructura de costos ajustada para sostener márgenes sin asumir riesgos innecesarios.

La empresa actúa como desarrolladora integral, pero el eje, según su director, está en la gestión y en la estructuración del negocio más que en la ejecución directa. «Lo que le aseguramos al cliente es que la gestión va a ser transparente», indicó. Para González, la reputación y el historial de quienes participan en cada proyecto son determinantes, especialmente en esquemas de preventa donde la confianza es central.

El 80 % de sus compradores son inversores. Los tickets parten desde monoambientes en el entorno de los US$ 90.000 bajo el régimen de vivienda promovida hasta departamentos de dos dormitorios en el entorno de US$ 155.000. El público objetivo busca renta estable y valorización a mediano y largo plazo; en ese escenario, el desarrollador debe ser selectivo tanto en la ubicación como en la estructura financiera. Ese perfil, entiende, confirma que el inversor prioriza previsibilidad antes que especulación.

Kiu Tower Rodó en Cordón Soho

Zonas estratégicas

La estrategia territorial responde a esa misma lógica. A partir de datos públicos y estadísticas del mercado, la firma concentra el 90 % de los proyectos en barrios con alta demanda de alquiler como Cordón Sur, Centro, La Blanqueada y Tres Cruces.

«Sabemos dónde está la demanda», señaló González. Para él, la ubicación no es solo una cuestión comercial sino una variable de liquidez: unidades que se alquilan rápido y sostienen niveles altos de ocupación reducen el riesgo para el inversor y ordenan el negocio desde el inicio.

El régimen de vivienda promovida, agregó, ha sido un impulsor clave porque aporta previsibilidad. «Son políticas que trascienden a los gobiernos y le dan estabilidad al negocio». Esa previsibilidad le permite planificar con alto nivel de preventa y menor exposición a la volatilidad. «Cuando compran en pozo, compran confianza», resumió.

En cuanto a tendencias, considera que los amenities dejaron de ser un diferencial para convertirse en estándar. Más que innovar por moda, su criterio es incorporar lo necesario para mantener competitividad y controlar gastos comunes. «Más que tendencias, ya son realidades», aseguró.

Genaro Urquiza en La Blanqueada

Crecimiento con criterio

González entiende que el mercado inmobiliario uruguayo aún tiene margen de expansión si se mantienen los marcos normativos e incentivos fiscales. Sin embargo, advierte que el tipo de cambio es una variable crítica. «Construís en pesos y vendés en dólares. Si el dólar baja, se genera una brecha», explicó.

Su respuesta frente a ese escenario es el crecimiento planificado. La empresa ya cuenta con terrenos adquiridos para los próximos años y prioriza el equilibrio financiero antes que la expansión acelerada. «Estamos pisando fuerte, pero con prudencia», afirmó.

A futuro, su objetivo es consolidarse como referencia en los barrios de mayor demanda de Montevideo, manteniendo una premisa que repite como regla empresarial: analizar cada proyecto con rigor y priorizar la confianza como activo central. «Hay que analizar quiénes están detrás. Lo más importante es la confianza».