El Mega Rompe Precios vuelve a Tienda Inglesa con descuentos de hasta 60%

Una de las promociones más tradicionales de Tienda Inglesa regresa con descuentos de hasta 60% en diversas categorías. El Mega Rompe Precios se desarrollará desde el martes 3 hasta el domingo 8 de marzo en todas las sucursales de la Tienda, en la web y en la aplicación móvil. Además, contará con una preventa online exclusiva el lunes 2 de marzo a partir de las 20:00 horas.

Durante estos días, más de 10.000 productos de categorías clave estarán disponibles con descuentos especiales, pensados para acompañar tanto las compras del hogar como la renovación en tecnología y electrodomésticos.

Entre las principales propuestas se destaca el 40% off en todas las marcas de vinos y espumantes, galletas y alfajores, tabletas de chocolate y cuidado bucal, categoría que además contará con un 10% adicional abonando con Club Card Crédito de Scotiabank.

También habrá 40% off en marcas seleccionadas de jabón para ropa (Skip, Persil, Conejo y Tienda Inglesa, entre otras) y en marcas seleccionadas de cuidado capilar como Elvive, Pantene, Fructis y Head & Shoulders, con un 10% adicional en ambos casos pagando con Club Card Crédito Scotiabank. Cápsulas

En tanto, las cervezas, el papel higiénico y los pañales infantiles tendrán 30% off en todas las marcas, con un 10% adicional con Club Card Crédito Scotibank. A su vez, habrá 30% off en todas las marcas de comidas congeladas y conservas de atún y tomate.

La promoción se completará con hasta 50% off en smart TVs y tecnología, y hasta 60% off en pequeños y grandes electrodomésticos, además de poder pagar en 18 cuotas sin recargo con Club Card Crédito Scotiabank en dólares. Para conocer todos los productos disponibles en Mega Rompe Precios de Tienda Inglesa se puede ingresar a https://www.tiendainglesa.com.uy/

