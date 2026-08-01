“El consumidor sigue siendo el rey y el contenido es la reina”: el comercio en la nueva ola de la revolución tecnológica

El comercio electrónico en Uruguay “es el faro que hoy todo el mundo está mirando porque ingresó en los ecosistemas maduros de la región, como Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú”, afirmó a El País Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y Co-Founder de VTEX.

El impacto del comercio electrónico en la economía uruguaya sigue evolucionando en un crecimiento permanente y a un ritmo de dos dígitos tras la pandemia. El sector ya superó los $ 100.000 millones en ventas durante 2025, con un crecimiento del 32%. En tanto, se registraron 96,3 millones de transacciones por US$ 2.980 millones, según un estudio difundido en el eCommerce Day, encuentro que organiza cada año el eCommerce Institute y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU).

“Los medios de pagos digitales a nivel local han superado los medios de pagos tradicionales y con una participación superior al 10% sobre el total de las transacciones que, en el caso del retail, electrodomésticos, tecnología, decoración y la moda, llegan hasta el 30%”, subrayó Pueyrredon.

Comprar online y la entrega en el día o a las 24 horas siguientes “hoy es algo normal, aunque hace unos años, antes de la pandemia, se veía comouna utopía, como también hoy es natural el uso de la billetera digital, el QR, el teléfono celular inteligente y las aplicaciones”, agregó.

Con una mirada a futuro, eficiencia, rentabilidad y el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al negocio son los principales desafíos a futuro del ecosistema digital, afirmó Pueyrredon, en diálogo con El País en el marco del eCommerce Day Uruguay celebrado en el Hyatt Centric Montevideo.

Sostuvo que el comercio unificó los canales; la omnicanalidad dejó de ser un objetivo aspiracional. “El cliente puede iniciar una compra en el teléfono celular, continuarla en la web y retirarla en tienda. El desafío no es tener muchos canales, sino que operen como un solo sistema eficiente”, explicó.

LA COMPRA DELEGADA

A esa dinámica se suma el comercio conversacional y la compra delegada. Cada vez más el consumidor encarga que un asistente le filtre opciones según disponibilidad, financiación o tiempos de entrega. “En la era agéntica, no solo competís por atención: competís por ser elegible para el sistema que decide”, indicó.

Afirmó que el comercio agéntico, donde agentes de inteligencia artificial buscan productos, comparan precios y ejecutan pagos de forma autónoma en nombre del usuario, “no va a reemplazar a la venta online tradicional, así como los canales digitales no reemplazaron a la tienda física, al revés se potenciaron”.

“Antes se navegaba y al comprar te decían ‘estás a un clic de distancia’ y ahora toda la capacidad de procesamiento de datos está en sistemas altamente especializados y hiperpersonalizados con un potencial aún mayor y al alcance de la mano”, agregó.

EL FACTOR DEL PRECIO

En un contexto económico desafiante, el precio sigue siendo relevante, pero no es el único factor que cierra una venta. “El ecommerce ya no compite solo por surtido, sino por una propuesta de valor ampliada: financiación, logística confiable, servicio posventa y programas de fidelización”.

Para Pueyrredon, adoptar la inteligencia artificial pasa por definir con precisión de cirujano “qué se automatiza, qué requiere criterio humano y cómo se mide el impacto en margen, fraude o cumplimiento de la promesa”.

Las tres variables de decisión “eran precio, conveniencia y comodidad, ahora con la llegada del comercio agéntico vamos a tener conveniencia, comodidad y optimización, pero el criterio sigue siendo humano; las personas siguen estando en el centro y al control del mando de las interfaces”.

"El consumidor sigue siendo el rey y cada vez más en tiempos de inteligencia artificial, y el contenido que genere valor sigue siendo la reina”, concluyó el presidente del eCommerce Institute.