El Clon desembarca en El Pinar impulsado por la demanda de sus clientes y anuncia fuerte plan de expansión

La cadena uruguaya El Clon amplió su presencia en Canelones con la apertura de su primera sucursal en El Pinar, un punto que venía siendo solicitado por la propia clientela, según explicó Evaristo González, dueño de la empresa. “Era un lugar donde queríamos estar. Muchos clientes nos escribían por mail y redes sociales pidiendo una opción de cercanía en esta zona”, señaló.

El CEO de la empresa destacó que la respuesta del público en la jornada inaugural confirmó esa demanda: vecinos se acercaron incluso a agradecer la llegada de la tienda. El ejecutivo también subrayó que El Pinar y su entorno atraviesan un proceso de crecimiento sostenido, con fuerte presencia de familias con niños y casas con jardín, un perfil de tipo de habitantes que coincide con el público habitual de la marca.

Evaristo González, CEO de El Clon

Un local amplio y pensado para la cercanía

El nuevo punto de venta cuenta con 600 metros cuadrados de salón y más de 300 metros cuadrados de depósito, lo que, según afirmó el ejecutivo, garantiza abastecimiento y amplitud de exhibición. Además, dispone de estacionamiento propio y una ubicación céntrica, muy cómoda para quienes llegan mediante transporte público, como también para quienes se desplazan en vehículo propio, ya sea autos, motos o bicicletas.

Fachada de nueva sucursal de El Clon en El Pinar

Encontrar un espacio con estas características en la zona no fue sencillo. “Se dieron las condiciones adecuadas y no quisimos dejar pasar la oportunidad”, expresó González, al tiempo que consideró que la propuesta “viste a la marca” por el entorno y el diseño del local.

Variedad y ofertas por apertura

En línea con el modelo comercial de El Clon, esta nueva sucursal ofrece una amplia exposición de productos no alimenticios, que abarcan rubros como juguetería, bazar, regalería, artículos para el hogar, limpieza y perfumería.

El Clon ofrece diferentes productos para el comienzo de clases

Por el inicio de clases, uno de los ejes está puesto en útiles escolares, destacándose túnicas, cuadernos, materiales de escritura y pinturas, un segmento que, según González, recibe un impulso especial en esta época del año. La propuesta se irá adaptando a las distintas zafras comerciales, como el Día de la Madre o del Padre, y la temporada de invierno.

Durante el primer mes de apertura, el local contará con promociones exclusivas. El ejecutivo remarcó que la política histórica de la empresa es que “todo sea una oferta”, fruto de un trabajo constante en compras y gestión para trasladar precios competitivos al consumidor sin descuidar la calidad.

El nuevo local de El Clon llega con ofertas de apertura

Un año de fuerte inversión

La apertura en El Pinar forma parte de un calendario de crecimiento más amplio de El Clon. En aproximadamente 45 días está prevista la inauguración de otra sucursal en Barros Blancos, actualmente en construcción, de unos 500 metros cuadrados.

El empresario explicó que este proceso responde a oportunidades comerciales detectadas en puntos estratégicos previamente analizados. Cuando aparecen espacios adecuados en zonas donde El Clon busca posicionarse, se activan las decisiones de inversión.

Además, en una apuesta más ambiciosa aún, la empresa proyecta un local de gran porte sobre Camino Maldonado, que rondaría los 2.200 metros cuadrados de salón y 800 metros cuadrados de depósito, el más grande de la red hasta el momento. “Va a ser un año muy importante, de mucha inversión y de mucho empuje para el crecimiento de la marca”, afirmó González.