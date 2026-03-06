El cliente “es el rey” en el “mundo de la abundancia”: ciclo "Voces que inspiran"

Analista económico Claudio Zuchovicki.

Zuchovicki sostuvo que los escenarios de incertidumbre nos acompañan todo el tiempo a lo largo de la vida. En esa línea, indicó que la capacidad de aguantar situaciones incómodas, estresantes o dolorosas (”soportable”) impide el cambio, provocando un estancamiento crónico, explicó.

En cambio, “una situación límite, se supera (y) es transitoria” porque “nos obliga a reaccionar”, sostuvo el analista, a propósito del impulso a la toma de decisiones de cambio.

Zuchovicki sostuvo que “las mejores decisiones se toman en momentos de incertidumbre” y agregó: “cuando está todo bien, hay más posibilidades de perder”.

Comentó que durante una entrevista a Warren Buffett, un inversor, empresario y magnate financiero estadounidense, le preguntaron cuál fue su peor inversión, ante lo cual respondió: “La que no hice”.

En tiempos de incertidumbre, “no tomar decisiones, es una mala decisión”, subrayó Zuchovicki.

Sostuvo que el conflicto en Medio Oriente “es transitorio”, aunque determinará un cambio de régimen global, donde estimó que saldrá fortalecido Occidente.

A nivel corporativo, indicó que actualmente la persona que lidera “es más importante” que la propia compañía. En esa línea hizo referencia a una eventual caída del valor de los activos de Tesla sin Elon Mask o Meta sin la presencia de Mark Zuckerberg.

Ante la aparición de la inteligencia artificial en 2024, señaló que ahora “las decisiones son de microeconomía” frente a la macroeconomía: “se viene la economía real; hay que ser creativo, innovador y trabajar”.

“Vamos hacia un mundo de la abundancia, donde la inteligencia artificial va a bajar costos y aumentar la producción”, afirmó Zuchovicki, para agregar: “la próxima crisis va a ser de la abundancia; va a sobrar de todo”. En la era del stock, “el que tenía el producto ponía el precio que quería”, tal como ocurrió en la pandemia. Ese es el pasado de la economía de la escasez, señaló.

“El rey hoy es el usuario, el cliente que hace doble clic para comprar a mejor precio”, dijo.

En el futuro, “al que le va bien, le va a ir mejor y al que le va mal, si no corrige rápido, le va a ir cada vez peor”, proyectó Zuchovicki.

Al cierre de la charla, reflexionó que “no se puede ser conservador, hay que vivir en incertidumbre, que va a existir siempre”.

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