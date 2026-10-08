El auge del Business Analytics: el poder de los datos aplicado a la toma de decisiones en las empresas

En un mundo donde los datos y la inteligencia artificial ganan protagonismo en las organizaciones, crece la demanda de profesionales capaces de convertir esa información en decisiones de negocio. En respuesta a esa necesidad, la Universidad ORT Uruguay dará comienzo en abril de 2027 su nuevo Master in Business Analytics, una propuesta única en Uruguay y una de las pocas en la región.

El programa surge como una evolución del Diploma de Especialización en Analítica de Negocios que la institución dicta desde 2019 e incorpora nuevos contenidos, un formato de un año y una propuesta alineada con los desafíos actuales del entorno empresarial.

El coordinador académico del Master in Business Analytics, Mauro Aliskevich, explicó que el programa se diseñó a partir del análisis de las tendencias y necesidades del mercado laboral, con referencias internacionales como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Tecnológico de Monterrey, en México. “Aprovechamos toda la experiencia que tenemos desde 2019 y la potenciamos con lo que hoy está demandando el mercado”, señaló.

Según dijo, el diferencial del master es que no está orientado exclusivamente a la gestión ni a la formación técnica, sino que integra ambas áreas en un mismo programa. “La idea es formar profesionales de diversas áreas con una sólida visión de negocios”, sostuvo.

Formación para profesionales de distintas áreas

En ese sentido, explicó que el programa está dirigido a profesionales de distintas disciplinas y no exclusivamente a ingenieros o científicos de datos. Señaló que hoy quienes trabajan en finanzas, marketing, logística o cualquier otra área no técnica, tienen datos disponibles y muchas de las decisiones que toman deben basarse en esa información. “En la actualidad prácticamente todas las áreas de una empresa toman decisiones basadas en datos. Por eso, en el master utilizamos la analítica de datos aplicada a los negocios y cada estudiante la adapta a la realidad de su área", indicó el coordinador.

En esa línea, explicó que el objetivo del master es formar profesionales capaces de aprovechar herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para potenciar su desempeño y responder a los nuevos perfiles que demanda el mercado. Entre ellos mencionó cargos como data product manager o analytics translator, que funcionan como nexo entre las áreas de negocio y los equipos técnicos.

"Las empresas necesitan cada vez más profesionales que comprendan el negocio y, al mismo tiempo, sean capaces de trabajar con datos e interactuar con equipos técnicos para transformar esa información en decisiones estratégicas", afirmó Aliskevich.

La Escuela de Negocios de la Universidad ORT Uruguay está diseñada para que los estudiantes de posgrado puedan tener un entorno que favorezca el aprendizaje, el intercambio y la creación de redes profesionales.



Analítica de datos para problemas de negocio

El plan de estudios integra contenidos de estrategia de inteligencia artificial, aprendizaje automático, business intelligence, visualización y modelado de datos, bases de datos y herramientas predictivas. La propuesta combina el desarrollo de competencias analíticas con aplicaciones prácticas para que los estudiantes puedan utilizar estas herramientas en la resolución de problemas concretos de las organizaciones.

Aliskevich explicó que la formación se estructura sobre tres grandes ejes: la analítica descriptiva, para interpretar y visualizar información; la analítica predictiva, orientada al uso de modelos y algoritmos para anticipar escenarios; y la aplicación estratégica de la inteligencia artificial en los procesos de negocio. "Lo que fortalecemos es cómo utilizar la analítica de datos para solucionar problemas de negocio", afirmó.

Flexibilidad y networking

En cuanto al público al que está dirigido, el coordinador contó que el master está pensado para profesionales que ya se encuentran en actividad, por lo que se desarrollará bajo una modalidad HyFlex®, que permite asistir a clases de forma presencial o seguirlas en línea con la misma experiencia académica. El formato busca ofrecer flexibilidad para compatibilizar la formación con las responsabilidades laborales y personales, sin resignar la calidad del aprendizaje.

"Los estudiantes suelen tener responsabilidades laborales, poco tiempo y familia. La metodología HyFlex® les permite conectarse desde su casa o asistir presencialmente. Todo el edificio y las aulas están optimizados para que la experiencia sea de calidad en cualquiera de las dos modalidades", señaló.

Además, destacó que quienes optan por la presencialidad acceden a uno de los principales diferenciales de un posgrado: el intercambio con otros profesionales. En ese sentido, sostuvo que la Escuela de Negocios de ORT reúne estudiantes de diversos posgrados quienes comparten clases, espacios comunes e incluso pueden utilizar el edificio como lugar de cowork, lo que enriquece el aprendizaje y favorece la construcción de redes de contacto.

El edificio de la Escuela de Negocios de la Universidad ORT Uruguay.

"El networking es una de las principales ventajas de un posgrado. Tener una escuela de negocios genera un intercambio muy fuerte entre profesionales de distintas áreas", afirmó.

Según Aliskevich, ese intercambio permite que profesionales de distintas áreas compartan experiencias y aprender distintas formas de aplicar las mismas herramientas analíticas a problemas concretos de sus organizaciones o áreas. “Ese aprendizaje entre pares complementa la formación académica y fortalece una mirada interdisciplinaria, cada vez más valorada por las empresas”, concluyó.