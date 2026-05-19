Effie Awards Uruguay: los casos de publicidad y marketing de las agencias, anunciantes y marcas más efectivas

Los Effie Awards es el máximo reconocimiento mundial a la efectividad en el marketing y la publicidad que llega con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap).

“Nuestra misión es destacar y promover el valor estratégico de las comunicaciones, subrayando que la creatividad solo alcanza su máximo potencial cuando se traduce en eficacia y eficiencia en el uso de los recursos”, afirmó el presidente de Audap, Antonio Oliva.

Cada año, el certamen premia aquellos casos de éxito que no solo son innovadores, sino que demuestran resultados tangibles y destacados en el cumplimiento de sus objetivos de negocio.

Fundados en el año 1968 por la American Marketing Association de Nueva York, los Effie Awards se han consolidado como el galardón de mayor prestigio en la industria global ya que desafían al mundo de las ideas y del conocimiento con logros eficientes en los resultados de las organizaciones y en el vínculo con la comunidad.

Bruno Petcho, Santiago Cámara, Diego Lazcano, João Fernandes, Antonio Oliva, Silvio Maldonado, Clara Caponi, Silvina Moré.

Son considerados el «estándar de oro» para marcas y agencias que buscan validar su éxito estratégico. En los Effie, son destacadas todas las formas de comunicación de marketing y publicidad que impulsan el crecimiento de una marca. Desde las campañas tradicionales más sólidas hasta las estrategias digitales más disruptivas,

Los reconocimientos recorren un eje inclusivo, a partir de la diversidad de pensamiento y la creatividad que genera conexiones reales y duraderas con el público, que luego se ven reflejadas en el desempeño de las organizaciones.

MÁS CASOS

Presidido por Diego Lazcano, la edición 17 de los Effie Awards Uruguay llega con novedades en la premiación en respuesta a la innovación permanente del sector. Es así que el festival incorporó la nueva categoría Performance Marketing, vinculada al entorno digital, junto a subcategorías para Nuevo Producto/Servicio tanto en Lanzamiento como en Extensión de Línea.

También hay nuevos reconocimientos especiales para Agencia, Anunciante y Marca más efectiva, reafirmando el compromiso de Effie con impulsar la eficiencia como uno de los principales motores de la industria.

En tanto, la gala de premiación se llevará a cabo el 10 de setiembre en Plaza Mateo.

Podrán participar del Effie Awards todos los casos de comunicaciones de marketing difundidos en Uruguay entre el 1º de enero de 2025 y el 1° de abril de 2026, aun cuando su inicio haya sido anterior y/o se hayan continuado después del mismo. En tanto, los casos de “Éxito Sostenido” deberán mostrar una efectividad sostenida a lo largo de 3 o más años, siendo el período de elegibilidad actual entre el 1° de enero de 2025 y 1° de abril de 2026.

“Una idea creativa bien pensada y estratégicamente desarrollada es clave para la industria publicitaria y también para los anunciantes y las marcas”, dijo Oliva.

A su vez, Lazcano hizo hincapié en el apoyo de Audap hacia la edición local de “un festival internacional que tiene altos estándares de calidad”.

El jurado de nivel excepcional estará compuesto por un panel diverso y altamente calificado de profesionales del marketing, la publicidad y la comunicación. Su labor será crucial para evaluar la efectividad de las campañas presentadas.

Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales de Effie, la edición 2026 también contará con la presencia de un veedor internacional: Ricardo Aros,

UN REFERENTE

El lanzamiento de los Effie 2026 contó con la presencia del brasileño João Fernandes, chief strategy officer de Almap BBDO, agencia ganadora del Gran Effie Latam 2025. Con una trayectoria que incluye más de 130 Effies y liderar la estrategia de la agencia más efectiva del mundo, según el Effie Index, Fernandes compartió su visión sobre la efectividad en el mercado actual, y brindó a los colegas algunas recomendaciones para lograr mejores resultados en la valoración del jurado de los premios.