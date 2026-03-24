Educación financiera: una herramienta clave para transformar hábitos y decisiones desde edades tempranas

Hablar de dinero durante mucho tiempo fue incómodo o, incluso, evitado. Sin embargo, ese paradigma está cambiando y cada vez más iniciativas buscan instalar la idea de que entender cómo administrar los recursos propios no solo es necesario, sino también parte del bienestar cotidiano.

En ese contexto, la Global Money Week volvió a Uruguay, con la organización de la Universidad de Montevideo por segundo año consecutivo y una agenda centrada en adolescentes y jóvenes, poniendo sobre la mesa un tema cada vez más presente: la importancia de aprender a tomar decisiones financieras desde edades tempranas.

¿Qué es la Global Money Week? La Global Money Week es una iniciativa global coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que busca promover la educación financiera desde edades tempranas. Desde su creación en 2012, ha alcanzado a más de 60 millones de niños y jóvenes en 176 países, con el objetivo de que desarrollen conocimientos, habilidades y hábitos que les permitan tomar decisiones económicas responsables y mejorar su bienestar financiero. Juegos y desafíos financieros para jóvenes y liceales durante la Global Money Week organizada por la Universidad de Montevideo

Un cambio que va más allá de lo económico

Para Carolina Chifflet, directora de la carrera Negocios Internacionales de la Universidad de Montevideo y docente de Finanzas, el impacto de la educación financiera excede lo técnico. “La educación financiera es un tema fuerte, un tema cultural. Es cambiar el chip y entender por qué está bueno hablar de dinero”, afirmó.

Carolina Chifflet, directora de la carrera Negocios Internacionales de la Universidad de Montevideo y docente de Finanzas

Ese cambio, explicó, tiene consecuencias concretas en la vida de las personas. “Cuando los chicos incorporan estas herramientas, se organizan mejor, toman decisiones más informadas y pueden proyectarse hacia objetivos que, de otra forma, parecen lejanos”, sostuvo.

Aunque el tema gana visibilidad a nivel global, su desarrollo aún es incipiente en muchos países. “Es algo que se está investigando a nivel mundial. Pero está claro que cuanto antes se empiece, mejor. En algunos países ya se trabaja desde primaria o secundaria y eso genera otra base”, señaló. En Uruguay, en cambio, el desafío sigue siendo instalar estas nociones de forma más extendida. “Naturalizar la conversación sobre dinero es clave. Es un cambio cultural”, resumió.

En la práctica, esa diferencia se traduce en hábitos simples, pero determinantes. “Muchas veces los jóvenes no comparan precios o no distinguen entre necesidades y deseos. Y eso, que parece básico, hace una gran diferencia”, explicó Chifflet.

También subrayó la importancia del ahorro como conducta. “Apenas entra dinero, una parte debería separarse. Esa lógica cambia completamente la forma en que uno se relaciona con sus finanzas”, afirmó la docente.

Aprender antes del primer sueldo

Uno de los puntos que más preocupa a la especialista es que la mayoría de las personas enfrenta sus primeras decisiones financieras sin preparación previa. “Desde que cobramos nuestro primer sueldo tenemos que administrarlo. Y, sin embargo, eso no siempre se enseña”, advirtió.

En ese sentido, iniciativas como la Global Money Week buscan acercar herramientas concretas, como armar un presupuesto, entender la inflación o evaluar opciones de consumo, antes de que esos desafíos aparezcan en la vida real.

Adolescentes y jóvenes participando de una de las charlas de la Global Money Week organizada por la Universidad de Montevideo

El rol de la universidad

La participación de la Universidad de Montevideo como organizadora local responde a una línea de trabajo que la institución viene desarrollando en este campo. “Es parte de nuestra misión aportar a la sociedad. La educación financiera es un tema que nos pega de cerca”, señaló Chifflet. La docente vinculó esta necesidad con la realidad del mercado. “Si miramos variables como las tasas de interés, la falta de educación financiera es una variable importante”, agregó.

Uno de los ejes menos visibles, pero clave, es la formación de docentes. “Los expertos en enseñar son los maestros. Nosotros podemos impulsar, pero ellos son quienes tienen las herramientas pedagógicas”, explicó. Por eso, la universidad comenzó a desarrollar talleres con estudiantes de magisterio. “La idea es darles herramientas para que puedan incorporar estos contenidos en sus aulas y multiplicar el impacto”, indicó.

El evento también reflejó la necesidad de articular distintos actores para ampliar el alcance de la educación financiera. Durante las tres jornadas participaron instituciones financieras, organismos públicos y referentes académicos, en una agenda que combinó charlas presenciales y actividades híbridas.

Para Chifflet, ese intercambio es clave. “Se trata de desmitificar, de hacer ruido y de poner el tema sobre la mesa”, concluyó. La apuesta, en definitiva, es que hablar de dinero deje de ser una excepción y pase a ser parte de la formación cotidiana.