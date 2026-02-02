Dongfeng inaugura Las Torres, su nuevo showroom en Montevideo con el que confirma su impacto en la movilidad eléctrica

La apertura del nuevo showroom de Dongfeng Las Torres, ubicado en una de las zonas comerciales más activas de la capital, marca un paso estratégico en el desarrollo de la marca en Uruguay y en la consolidación del proyecto empresarial encabezado por Álvaro Solé y Santiago Lorenzo. El local fue concebido como un espacio moderno, amplio y funcional, pensado para acompañar el crecimiento sostenido de la movilidad eléctrica y ofrecer una experiencia clara y cercana al cliente.

“El showroom refleja nuestra forma de trabajar: cercanía, profesionalismo y respaldo. Queríamos un espacio a la altura del momento que vive el mercado eléctrico y de la propuesta que representa Dongfeng”, explica Santiago Lorenzo.

Un mercado en transformación y una apuesta con respaldo local

La movilidad eléctrica atraviesa una etapa de consolidación en Uruguay. En el último período, los vehículos eléctricos ya representan cerca del 30% de las ventas de unidades 0 km, un dato que confirma un cambio estructural en las preferencias del consumidor y en la oferta del mercado automotor.

En ese contexto, Dongfeng cerró el último trimestre con un desempeño sólido dentro del segmento eléctrico, acompañando esta tendencia y fortaleciendo su posicionamiento a nivel local. La apertura del showroom de Las Torres responde justamente a esa evolución, apostando por presencia física, atención personalizada y respaldo posventa.

Dongfeng Las Torres, un showroom en Luis Alberto de Herrera 1145, que abre las puertas a una relación de largo plazo con sus clientes. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Las Torres: identidad propia dentro del mercado automotor

Más allá de la marca representada, Las Torres se posiciona como un concesionario con identidad propia. El proyecto está liderado por dos empresarios con una trayectoria conjunta iniciada en 2015 y más de 40 años de experiencia acumulada en el sector automotor uruguayo, reconocidos por su enfoque en la seriedad comercial, la atención al cliente y el servicio posventa.

La inauguración de esta segunda casa automotriz refuerza una estrategia clara: construir confianza a largo plazo, entendiendo que el cliente valora tanto el producto como a quien lo acompaña antes, durante y después de la compra.

Showroom, modelos y una oferta amplia

El nuevo showroom de Dongfeng Las Torres permite conocer una gama de modelos que cubren distintos perfiles de uso. Entre los principales se destacan cuatro modelos imbatibles.

El Nammi, es un city car eléctrico orientado al uso urbano, con alto nivel de tecnología y eficiencia.

La Vigo, por su lado, es una SUV eléctrica pensada para un uso familiar, con buen espacio interior y equipamiento.

Finalmente, pero no menos importante, las Huge y Mage, modelos SUV que amplían la oferta de la marca, combinando diseño, confort y tecnología, y que refuerzan la presencia de Dongfeng en segmentos de mayor porte. Esta variedad posiciona al concesionario como un punto de referencia para quienes buscan alternativas eléctricas con respaldo local.

Nammi, junto al Vigo, uno de los dos modelos eléctricos que son las estrellas de Dongfeng en vehículos urbanos. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Service y posventa: un diferencial clave

Uno de los pilares del proyecto es el service posventa, especialmente adaptado a las particularidades de los vehículos eléctricos. Dongfeng Las Torres cuenta con personal capacitado específicamente para la marca, equipamiento técnico y software específico, lo que permite un diagnóstico preciso de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo y una atención técnica eficiente.

“El eléctrico requiere menos mantenimiento que un vehículo tradicional, pero sí conocimiento específico. Nuestro foco está en que el cliente tenga tranquilidad y respaldo”, señala Lorenzo.

Los intervalos de mantenimiento más simples, los menores costos operativos y las garantías oficiales de la marca completan una propuesta orientada a la confianza y al largo plazo.

“El equipo humano es nuestro mayor diferencial. La tecnología es clave, pero la atención y el acompañamiento son lo que realmente marcan la diferencia”, concluye.

Una nueva referencia para la movilidad eléctrica en Montevideo

Con esta apertura, Dongfeng Las Torres consolida su presencia en Montevideo como concesionario exclusivo de la marca y se posiciona como una referencia en movilidad eléctrica, combinando infraestructura, experiencia, servicio y liderazgo local.

El showroom de Luis Alberto de Herrera 1145 se presenta así como un nuevo punto de encuentro para un mercado que ya vive el presente del automóvil eléctrico.