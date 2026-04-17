Diseño, confort y funcionalidad: After Hotel renueva sus espacios comunes para adaptarse a las nuevas formas de viajar

Con una mirada puesta en el diseño y la experiencia, After Hotel, ubicado en el Puerto de Buceo, avanza en un proceso de renovación integral de sus instalaciones, con foco en la actualización de sus espacios comunes, que va en línea con las nuevas tendencias del turismo y los cambios en las dinámicas de viaje.

El gerente general del hotel, Plínio de Souza, explicó que la decisión responde a una estrategia sostenida en el tiempo, que comenzó con la remodelación de las habitaciones y que actualmente está centrada en los espacios comunes. “After Hotel siempre ha trabajado con una lógica de mejora continua. En los últimos años avanzamos en la renovación de las habitaciones y ahora estamos enfocándonos en la actualización de espacios de uso compartido, que son muy importantes en la experiencia general del huésped”, señaló.

Según indicó, el contexto actual del turismo, especialmente el corporativo, en donde se priorizan otros aspectos que van más allá de las habitaciones, fue clave para impulsar esta nueva etapa. “La decisión de encarar esta reforma responde a la evolución del turismo en Montevideo y también a los cambios en las expectativas de quienes viajan, especialmente por trabajo. Hoy el huésped valora no solo la comodidad de la habitación, sino también la calidad, el diseño y la funcionalidad de los espacios comunes”, afirmó.

La fachada del After Hotel también fue renovada.

Las obras se desarrollan en dos frentes. Por un lado, el hotel ya renovó su gimnasio y prevé para agosto la reforma de la piscina, que pasará a ser climatizada, lo que permitirá ampliar su uso durante más meses del año. Por otro, se avanza en un proyecto más amplio que incluye la transformación de la recepción, el lobby, el restaurante, el patio interno y el frente del edificio. Estas obras fueron confiadas a las arquitectas Agustina Victorica y Micaela Benchoam, quienes desarrollaron una propuesta de actualización integral.

En relación al patio y a la fachada, la intervención ya fue realizada, mientras que la segunda etapa, que incluye el lobby, la recepción y el restaurante está prevista para enero de 2027.

Según explicó de Souza, la razón por la cual decidieron empezar las obras por el patio interno fue porque se trata de un espacio clave dentro de la dinámica del hotel, ya que conecta distintas áreas y concentra buena parte de la actividad diaria. “Es uno de los espacios más característicos. Es un área abierta que conecta el lobby con el restaurante y el salón de eventos, y es muy utilizado tanto por huéspedes como por quienes organizan reuniones y eventos, especialmente para coffee breaks y actividades paralelas”, explicó de Souza, y agregó que por su ubicación estratégica y el uso intenso que tiene, sobre todo en los meses más cálidos, les pareció natural comenzar por este sector.

En conjunto, las obras buscan generar espacios que respondan a nuevas formas de habitar el alojamiento. “Nuestro objetivo es mejorar la experiencia del huésped en varios niveles, creando espacios más confortables y contemporáneos, que inviten tanto al descanso como al encuentro. Hoy los huéspedes valoran mucho los espacios comunes: lugares donde poder trabajar, tomar un café, tener una reunión informal o simplemente relajarse”, señaló el gerente.

Las arquitectas Agustina Victorica y Micaela Benchoam estuvieron a cargo del proyecto. @javiermaciera

Por su parte, las arquitectas responsables del proyecto destacaron que la propuesta busca resignificar las áreas comunes como espacios centrales en la experiencia del usuario, “transformándolas en ámbitos contemporáneos, cálidos y versátiles”, explicaron Agustina Victorica y Micaela Benchoam.

En cuanto al diseño, indicaron que se trabajó sobre una estética minimalista y orgánica, con materiales naturales y una paleta de tonos neutros. “El diseño se basa en líneas puras suavizadas por curvas, con madera, mármol y textiles que aportan textura y confort, buscando una imagen coherente y atemporal que transmita calma y sofisticación”, detallaron.

Además, subrayaron que la funcionalidad es un eje central del proyecto, en línea con las nuevas demandas del turismo. En ese sentido, indicaron que se priorizó una distribución flexible y la incorporación de mobiliario adaptable a distintos usos, incluyendo sectores pensados para cowork y home office, en respuesta a las nuevas dinámicas de viaje”.

Las arquitectas pensaron las áreas comunes como espacios modernos, cálidos y versátiles.

La intervención también apunta a unificar la identidad del hotel a través del diseño, buscando integrar los distintos ambientes mediante un mismo lenguaje —con iluminación ambiental y vegetación— para que cada espacio funcione de forma autónoma pero, al mismo tiempo, como parte de un conjunto, explicaron las arquitectas.

Con esta renovación, After Hotel busca consolidar una propuesta acorde a las nuevas demandas del sector, donde los espacios comunes ganan protagonismo y forman parte central de la experiencia del huésped.