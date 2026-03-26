Diez años de Justo Acá: del enfoque tecnológico a poner a las personas en el centro del negocio inmobiliario

En un mercado inmobiliario que atravesó transformaciones profundas en la última década, Justo Acá Propiedades e Inversiones se prepara para cumplir diez años con un modelo consolidado que combina asesoramiento profesional, análisis de datos y, cada vez más, una apuesta decidida por el vínculo humano.

Lo que comenzó como una propuesta innovadora con fuerte impronta tecnológica, hoy se posiciona como una empresa centrada en acompañar a los inversores a lo largo de todo su proceso de toma de decisiones.

Fundada por Javier Garaza y Diego Carricaburu, la compañía nació a partir de una lectura clara del mercado local. Tras regresar a Uruguay luego de algunas experiencias en el exterior, identificaron un ecosistema inmobiliario “atrasado en términos de información, tecnología y profesionalización”. Fue ahí que notaron que había una oportunidad: construir una empresa que combinara herramientas digitales con asesoramiento especializado, pero con un enfoque distinto al de la inmobiliaria tradicional.

Justo Acá se prepara para cumplir una década

Desde el inicio, la premisa fue aportar orden, transparencia y análisis en un mercado donde, muchas veces, predominaba cierta informalidad. “No queríamos ser una inmobiliaria tradicional, sino ayudar a las personas a invertir mejor”, señala Garaza, SEO de Justo acá. Esa idea terminó siendo uno de los pilares del crecimiento de la empresa.

A lo largo de estos diez años, ese posicionamiento permitió a Justo Acá construir relaciones de largo plazo con sus clientes. Muchos de ellos, que comenzaron con una primera inversión, hoy cuentan con portafolios más amplios y continúan confiando en la firma para su expansión.

El recorrido, en tanto, también implicó revisiones. En sus primeros años, la empresa apostó fuertemente a la tecnología como factor distintivo. “Nos permitió ordenar datos, crear herramientas y mejorar procesos, pero con el tiempo entendimos que, por sí sola, no genera confianza”, explica Carricaburu, director de la empresa. El punto de inflexión llegó luego de observar cómo los inversores tomaban decisiones: más allá de la información disponible, necesitaban acompañamiento, contexto e interpretación.

Esa constatación marcó un cambio de enfoque. Hoy, en Justo acá entienden a la tecnología como una herramienta que potencia el asesoramiento, pero no lo sustituye. La confianza se construye en el vínculo y en los resultados.

En la práctica este giro hacia un enfoque más humano se tradujo en un acompañamiento integral a sus clientes. Hoy la empresa interviene en todas las etapas del proceso: desde educación del mercado, evaluación de sus objetivos y posibilidades, análisis de oportunidades y selección de proyectos, compraventa, puesta en renta y seguimiento de la inversión. “No se trata solo de recomendar una propiedad, sino de construir una estrategia”, afirma Carricaburu.

Javier Garaza y Diego Carricaburu

El contexto en el que se desarrolló la empresa también cambió de forma significativa. El mercado inmobiliario uruguayo atravesó distintos ciclos, con períodos de menor actividad entre 2018 y 2020 y una recuperación sostenida a partir de 2021. A su vez, se consolidaron transformaciones estructurales, como el crecimiento de la vivienda promovida, la expansión hacia zonas fuera de Montevideo y el atractivo de Uruguay para la inversión extranjera. En ese escenario, Justo Acá debió adaptarse, incorporando más análisis, más datos y una mirada estratégica del negocio.

Otro cambio relevante fue el perfil del inversor. Hoy, explican, llega con mayor información, compara alternativas, analiza rentabilidades y exige fundamentos sólidos antes de tomar una decisión. “Eso elevó la vara, pero también genera cierto ruido, se torna delgada la línea de cuándo es información valiosa o cuánto termina desinformando. Por eso, nuestro rol es aportar claridad y valor en cada interacción”, explica Garaza. Este nuevo contexto impulsó a la empresa a profundizar la profesionalización de su servicio.

De cara al futuro, anticipan un mercado cada vez más sofisticado, con inversores que priorizarán decisiones estratégicas por sobre intuiciones. En esa línea, pondrán el foco en seguir desarrollando un modelo de asesoramiento integral, con nuevos servicios vinculados a la gestión de inversiones y el fortalecimiento del vínculo con los clientes.

La expansión también forma parte de los planes a futuro. Tras su desembarco en Punta del Este la empresa proyecta ampliar su presencia en zonas clave por fuera de Montevideo y avanzar enel lanzamiento de una nueva plataforma digital orientada a inversores.