Día Nacional de la Carne: la historia detrás de una industria clave para Uruguay y su economía

Cada 29 de mayo, Uruguay celebra mucho más que un alimento. Celebra una historia productiva que ayudó a moldear su identidad, una cadena que atraviesa generaciones y un sector que sigue siendo motor económico, social y cultural del país.

El Día Nacional de la Carne funciona como un reconocimiento a miles de personas que sostienen diariamente uno de los rubros más relevantes de Uruguay: productores, trabajadores rurales, transportistas, técnicos, frigoríficos, exportadores, investigadores y comerciantes que forman parte de una cadena que representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto y ocupa al 10% de la población activa nacional. Además, representa el el 50% de la mano agroindustrial nacional.

La fecha homenajea el comienzo de una nueva era para Uruguay.

La carne uruguaya es, además, el principal bien exportable del país y uno de los productos que mejor sintetiza la imagen de Uruguay en el exterior. Su presencia en más de 56 mercados internacionales refleja no solo capacidad productiva, sino también una sofisticada estructura logística y comercial capaz de aprovechar cada corte y subproducto según las exigencias, tradiciones culinarias y preferencias de cada destino.

Detrás de ese recorrido hay una historia de innovación que comenzó hace 150 años. En 1876, el buque Le Frigorifique protagonizó un hecho que cambiaría para siempre el comercio mundial de alimentos: realizó el primer viaje transoceánico transportando carne refrigerada.

La revolución fue posible gracias al ingeniero francés Charles Tellier y al impulso de los uruguayos Francisco Lecocq y Federico Nin Reyes, quienes apostaron por incorporar un sistema de refrigeración que permitió superar uno de los grandes desafíos de la época: conservar alimentos perecederos durante largas travesías marítimas.

Ese hito marcó el inicio de una industria que terminaría convirtiéndose en una de las principales fortalezas productivas del Uruguay.

Desde hace casi 60 años INAC acompaña el desarrollo del sector.

Décadas más tarde, en los años 90, la Junta del Instituto Nacional de Carnes (INAC) instauró oficialmente el Día Nacional de la Carne como una fecha destinada a difundir la importancia de este alimento en la dieta humana y destacar el peso económico y social de toda la cadena cárnica.

Desde hace casi 60 años, INAC acompaña el desarrollo del sector a través de la promoción comercial, la apertura de mercados, la generación de estándares y la representación institucional del país en el exterior, contribuyendo a sostener una promesa de calidad reconocida internacionalmente.

Hoy, la carne uruguaya se distingue por atributos cada vez más valorados en el mundo: producción natural, trazabilidad individual, bienestar animal y compromiso ambiental. Pero también por algo menos tangible y profundamente uruguayo: una tradición vinculada al trabajo, al campo y a una forma de entender la producción como parte de la identidad nacional.

Porque hablar de carne en Uruguay también es hablar de historia, de innovación, de empleo y de una cadena que conecta al país entero. Una industria que alimenta hogares aquí y en el mundo, y que sigue siendo parte esencial de las costumbres que definen al Uruguay.

