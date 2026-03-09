Desde Uruguay a Madrid: Sofis Solutions es distinguida con el Premio Iberoamericano de la Calidad

Un reconocimiento llegó desde Madrid y colocó a una empresa de tecnología uruguaya en el radar de la excelencia regional. Sofis Solutions fue distinguida con el Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad 2025, considerado el máximo reconocimiento a la gestión en Iberoamérica. La ceremonia, realizada el 29 de enero, formó parte de la XXVI edición del premio y reunió a referentes institucionales y empresariales de distintas partes. .

Se trata de un “premio de premios”: es decir, solo pueden aspirar organizaciones que previamente hayan obtenido el Premio Nacional de Calidad en su país. En el caso de la firma uruguaya, ese reconocimiento se concretó en 2023.

El galardón es coordinado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), a través de un proceso que incluye memoria técnica, revisión de expertos internacionales y jurados de distintos países iberoamericanos.

En la edición 2025 participaron organizaciones de Brasil, Colombia, España, México, República Dominicana y Uruguay, de sectores muy distintos como energía, finanzas, salud, educación y tecnología. La distinción posiciona a Sofis entre las compañías tecnológicas más destacadas de la región en materia de excelencia en la gestión.

Desde Sofis Solutions sostienen que el premio representa “una validación externa e independiente a más de veinte años de trabajo sistemático en calidad. No es un premio simbólico sino el resultado de un modelo de excelencia que evalúa liderazgo, estrategia, gestión de personas, innovación y resultados medibles”, afirmó Gustavo Cirigliano, uno de los directores de la empresa.

En la misma línea, el otro director, Santiago Atella subrayó que la calidad “nunca fue un área aislada, sino un eje estructural del negocio”, especialmente en proyectos críticos para gobiernos y organizaciones donde los sistemas impactan en millones de personas.

Santiago Atella y Gustavo Cirigliano, directores de Sofis Solutios

El desafío ahora es sostener el estándar alcanzado. “Un premio de este tipo no se mantiene con declaraciones, sino con indicadores, cultura y liderazgo activo”, señaló Atella. Esto implica fortalecer sistemas de gestión, sostener auditorías y asegurar que la mejora continua no dependa de personas aisladas sino de procesos institucionalizados, bajo principios de ética, transparencia y sostenibilidad. “En definitiva, el desafío no es haber llegado, sino mantener y superar ese estándar año tras año”, agregó Cirigliano.

Entre los aspectos valorados por el jurado mencionan el liderazgo, el estilo de gestión y los resultados globales. En términos concretos, esto se traduce en procesos certificados bajo estándares internacionales como ISO 9001 y CMMI, métricas de desempeño y satisfacción de clientes, innovación sistemática y evaluación permanente del impacto de las soluciones, muchas de ellas implementadas en organismos públicos.

La compañía nació hace más de veinte años, en un contexto en que numerosas organizaciones comenzaban a informatizar procesos manuales. “El verdadero desafío no era simplemente programar, sino hacerlo con disciplina, con procesos definidos y con foco en calidad”, recordó Atella. Con los años, esa visión incorporó principios ambientales, sociales y de gobernanza en cada proyecto. “Desde los primeros años entendimos que la sostenibilidad no debía ser un área separada del negocio, sino parte de su estructura”, afirmó Cirigliano, en referencia a la lógica que hoy estructura GreenSofis.

La especialización en GovTech es uno de sus diferenciales frente a competidores de mayor escala. La empresa trabaja en 12 países de la región, con oficinas en Montevideo, El Salvador, Quito y Panamá, y ha ejecutado proyectos en educación, servicios digitales y gestión pública. “Nuestra ventaja no está en el tamaño del mercado de origen, sino en la especialización y la disciplina”, sostuvo Cirigliano.

Actualmente, la agenda estratégica combina transformación digital, inteligencia artificial y sostenibilidad. “La IA ya no es un complemento, sino un componente central de la arquitectura de los sistemas”, explicaron desde Sofis Solutions. La empresa avanza hacia modelos de “gobierno agéntico”, donde agentes de inteligencia artificial asisten en validaciones, clasificación de información y análisis predictivo bajo reglas claras de control y supervisión humana.

De cara a los próximos cinco años, anticipan una transformación estructural de la industria tecnológica. “El software ya no es solo una herramienta que ejecuta instrucciones; comienza a tomar decisiones y optimizar procesos de manera autónoma”, señaló Cirigliano. En ese escenario, los desafíos estarán vinculados a integrar inteligencia artificial por diseño, fortalecer el gobierno de datos como activo estratégico y consolidar la seguridad y la gestión del riesgo algorítmico en entornos cada vez más automatizados.

El Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad no solo reconoce resultados, sino una forma de gestión. Para Sofis Solutions, el reto es sostener y superar ese estándar en una industria que evoluciona a gran velocidad.

