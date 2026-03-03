Desafío MOOS de Tres Cruces convoca a jóvenes creativos a participar por un viaje a Nueva York

En el año del Mundial de Fútbol, el concurso Desafío MOOS Mundial de Tres Cruces convoca a jóvenes creativos de todo el país a desarrollar una producción de moda y contenido digital. Con el auspicio de Maybelline y la agencia de viajes Cisplatina Turismo, junto con el apoyo de Moweek, el certamen busca descubrir y acompañar nuevos talentos, representando un departamento uruguayo y reinterpretando la identidad de un país mundialista.

El premio mayor, definido por votación del público, llevará a la dupla o participante ganador a Nueva York durante la Fashion Week de setiembre, con la gestión de Cisplatina Turismo. También participan por una pasantía en la campaña SS27 de Moweek, una membresía de un año sin costo en la Cámara de Diseño del Uruguay, y $25.000 en efectivo.

De la instancia de inscripciones resultarán 20 duplas o participantes únicos elegidos, que deberán realizar sus producciones el viernes 10 de abril en Montevideo, sin excepción (en caso de lluvia, podrá reprogramarse para ese fin de semana). La cita será en el Estadio Centenario, donde todos los equipos desplegarán sus estaciones de maquillaje, peinado y vestuario para salir a rodar sus contenidos por la ciudad. Luego, los trabajos finales serán presentados en Life Cinemas de Tres Cruces y permanecerán exhibidos al público en pantallas gigantes en el Nivel 2 del shopping del 28 de abril al 10 de mayo.

Desafío MOOS tiene el apoyo del Ministerio de Turismo, Uruguay XXI y la Cámara de Diseño del Uruguay, fortaleciendo una plataforma que apuesta al talento emergente a escala nacional. Es, ante todo, una instancia para mostrar potencial, ganar experiencia y dar un paso profesional en una industria que valora cada vez más las ideas con identidad propia.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden inscribirse personas de hasta 35 años que se consideren creativas y quieran demostrar su talento en producción de moda y contenido digital. Se puede participar de forma individual o en dupla. Cada participante o dupla deberá representar a un departamento de Uruguay con el que tenga una conexión especial.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de marzo a las 12.00 horas del mediodía haciendo click aquí.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en el sitio web de Tres Cruces Shopping, adjuntar su portfolio y enviar un video de hasta un minuto explicando por qué desean participar y qué los vincula con el departamento que representarán.

¿Cuántos participantes serán seleccionados?

Se seleccionarán 20 grupos representantes de distintos departamentos del país, que serán notificados el viernes 20 de marzo.

Cada grupo deberá realizar una producción de moda integral, asumiendo el rol de productores: gestionar locación, modelos y recursos, y desarrollar contenidos audiovisuales de perfil profesional.

Deberán crear:

Dos estilismos inspirados en un país asignado por sorteo, evitando lugares comunes y fundamentando el concepto.

Un audiovisual vertical de dos minutos.

Un teaser horizontal de 30 segundos que se exhibirá en Life Cinemas de Tres Cruces durante el lanzamiento de la muestra (28 de abril).

Tres fotografías finales en formato vertical y horizontal.

Los servicios de peinado y maquillaje serán facilitados por Tres Cruces Shopping. El look and feel de los mismos debe ser presentado por los participantes.

¿Habrá instancias de formación?

Los 20 grupos participarán de una charla virtual explicativa y de un workshop virtual a cargo de referentes de la industria: las productoras de moda Matilde Pacheco y Sofía Inciarte, y el fotógrafo y productor Brian Ojeda.

El plazo máximo de entrega será el lunes 20 de abril a las 00.00 horas.

¿Cuáles son los premios?

El concurso contará con dos grupos ganadores:

Premio del público: viaje a Nueva York con estadía de una semana y viáticos en setiembre.

Premio del jurado: pasantía en la campaña SS 2027 de Moweek, un año de membresía gratuita en la Cámara de Diseño y $25.000 en efectivo.

Mención: el jurado podrá otorgar, en caso de que alguna dupla se destaque y no sea premiada, una mención especial con un premio de $15.000 en efectivo.

¿Quiénes integran el jurado?

El jurado estará conformado por Carina Martínez (directora de Moweek), Ximena Lema (gerente de Marketing de Tres Cruces), Diego Sariotte (gerente de Marketing de Maybelline) y un representante de la Cámara de Diseño, quienes puntuarán cada trabajo con una escala entre 1 y 10, valorando el cumplimiento de la consigna, así como creatividad, estilismo, maquillaje y peinado, video y edición, mix comercial, compromiso, espíritu emprendedor e investigación de marcas.