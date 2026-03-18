Delegación récord de 20 bodegas uruguayas consolida la presencia del país en Wine Paris 2026

Por segundo año consecutivo, Uruguay participó con un stand institucional en Wine Paris, una de las ferias más relevantes del sector vitivinícola mundial, celebrada del 9 al 11 de febrero en París Expo Porte de Versailles. La delegación nacional alcanzó un número récord de 20 bodegas, reflejando el creciente interés del sector por la promoción internacional y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio en mercados altamente competitivos.

Organizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) bajo la marca Uruguay Wine, la presencia del país en esta feria profesional, que reunió a más de 6.000 expositores y miles de compradores de todo el mundo, se enmarca en una estrategia de posicionamiento que apuesta por la calidad, la identidad y el valor agregado por encima del volumen.

Un origen consolidado y en evolución

Bodegas uruguayas en feria internacional Wine Paris Foto: Inavi

“Hace algunos años teníamos que explicar dónde estaba Uruguay; hoy el país no solo es reconocido como territorio vitivinícola, sino que los importadores y la prensa especializada vienen directamente a buscarnos”, destacó Paula Vila, gerenta de marketing de Inavi. “Eso demuestra la madurez de nuestro sector y que vamos por el buen camino”.

Durante la feria, las bodegas uruguayas mantuvieron reuniones de negocios con importadores de Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina, y recibieron la visita de medios especializados. El stand funcionó como plataforma de trabajo comercial y vidriera de la diversidad y calidad de los vinos nacionales.

Tradición familiar, escala humana y sostenibilidad

Uno de los aspectos que despertó mayor interés entre los visitantes fue el modelo productivo uruguayo, basado mayoritariamente en bodegas familiares con varias generaciones al frente. Esta identidad de producción limitada y arraigo generacional se ha convertido en un diferencial frente a los grandes países productores, en un mercado global que valora cada vez más la autenticidad y el origen.

A ello se suma el fuerte compromiso con la sostenibilidad: más del 40% de la superficie de viñedos cuenta con certificaciones de producción sostenible, lo que

aporta trazabilidad y responde a las exigencias de los consumidores internacionales. “Nos presentamos al mundo como un país con vinos de alta gama y de nicho, respaldados por una tradición familiar y prácticas sostenibles”, agregó Vila.

Tannat, Albariño y una oferta en diversificación

La cepa emblemática, el Tannat, sigue siendo la insignia de Uruguay, pero las degustaciones mostraron una evolución hacia perfiles más equilibrados y gastronómicos, alineados con las tendencias globales. Al mismo tiempo, el Albariño se consolida como la variedad blanca de mayor proyección, gracias a su adaptación al terruño y a la demanda de vinos frescos y ligeros en mercados como el europeo y el asiático.

Acciones de alto impacto en la feria

Amanda Barnes, Master of Wine radicada en América del Sur Foto: Inavi

La participación incluyó cuatro masterclass dirigidas a sommeliers, importadores y prensa, conducidas por Amanda Barnes, Master of Wine especializada en Sudamérica, lo que aportó respaldo técnico y visibilidad internacional. Estas actividades se complementaron con la presencia de autoridades diplomáticas y referentes del sector, así como con la difusión de los atributos diferenciadores de la vitivinicultura uruguaya.