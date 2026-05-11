De profesor a trader: la historia del uruguayo que creó una academia con más de 1500 alumnos

Hace ocho años, Martín Morales buscaba una forma de mejorar su situación económica. En ese momento trabajaba como profesor y comenzó a investigar alternativas en internet hasta encontrar el mundo de las inversiones y los mercados financieros. Lo que empezó como una inquietud personal terminó transformándose en Trader de Elite, una academia enfocada en enseñar trading, es decir la compraventa de activos financieros, a personas sin experiencia previa y con poco contacto con el universo financiero.

Hoy, tras un corto pero intenso recorrido, Morales combina su actividad como trader con la formación de alumnos de distintos países. Según comentó, ha invertido más de US$ 57.000 en capacitación, incluyendo instancias de formación en Estados Unidos con referentes del sector, mientras continúa operando activamente en mercados financieros y gestionando capitales cercanos al millón de dólares.

Empezamos a detectar algo que se repetía mucho. La mayoría de las personas que se acercaban tenían más de 40 años y estaban preocupadas por su futuro económico

El proyecto tomó otra dimensión cuando personas de su entorno comenzaron a pedirle que enseñara lo que estaba haciendo. Primero fueron conversaciones informales. Después llegaron las clases online y, con el tiempo, una comunidad cada vez más amplia.

Su pasado como docente también terminó influyendo en la forma en la que enseña. “La pedagogía me enseñó algo que el trading por sí solo no te da: cómo hacer que otra persona entienda algo complejo de manera simple. Trabajar con chicos te obliga a ser claro y paciente. Hoy eso es parte del ADN de mi academia”, afirmó.

Martín Morales dando clase

Un perfil que se repite

La mayoría de los alumnos son adultos de entre 40 y 60 años, con trabajo, responsabilidades familiares y escaso tiempo disponible. Muchos nunca habían recibido educación financiera formal y llegan buscando una alternativa que puedan incorporar a su rutina sin abandonar su actividad principal.

Hay personas que empiezan a cuestionarse cómo va a ser su jubilación o sienten que trabajando únicamente por un salario no logran avanzar

Actualmente, “impactamos en la vida de más de 30.000 personas a través de eventos gratuitos”, explicó su creador. Además, cuentan con más de 1.500 alumnos activos. La comunidad se concentra principalmente en Uruguay y Argentina, aunque también tiene presencia en países como España, Colombia, Chile y Venezuela.

El crecimiento de este tipo de formación responde también a un fenómeno más amplio, explicó Morales. La pérdida de poder adquisitivo, la dificultad de acceder a la vivienda y las dudas sobre los sistemas jubilatorios llevan a muchas personas a replantearse la forma en la que generan ingresos y proyectan su futuro económico.

A eso se suma un cambio cultural asociado al acceso a la información. Herramientas y conocimientos que antes parecían reservados a especialistas hoy circulan de forma mucho más abierta y despiertan interés en perfiles cada vez más diversos.

Aprender una habilidad

Morales insistió en marcar distancia con los mensajes asociados a ganancias rápidas o fórmulas mágicas. El foco, aseguró, está puesto en enseñar una habilidad y no en prometer resultados extraordinarios. “La idea no es vender la fantasía de hacerse millonario en poco tiempo. Esto requiere aprendizaje, práctica y constancia”, sostuvo el director.

En esa línea, explicó que uno de los principales problemas es que muchas personas llegan buscando un camino rápido hacia el dinero. Con el tiempo entienden que el trading funciona más como cualquier otra disciplina profesional: requiere tiempo, práctica y tolerancia a los errores. Aun así, considera que puede convertirse en una herramienta para construir independencia financiera y hasta libertad geográfica.

La propuesta combina clases teóricas con sesiones prácticas en vivo. Morales opera todos los días junto a los alumnos y muestra en tiempo real cómo analiza el mercado, cómo gestiona el riesgo y por qué toma determinadas decisiones. “El alumno no solamente ve qué se hace. También entiende el razonamiento detrás de cada operación”, detalló.

Ese seguimiento diario forma parte de uno de los principales diferenciales de la academia. Además del contenido técnico, el proyecto pone énfasis en la comunidad y el acompañamiento constante, especialmente porque gran parte de los estudiantes comienza desde cero.

Según explicó, la mayoría dedica entre 60 y 90 minutos diarios al proceso de aprendizaje, integrándolo a su rutina habitual. Aquí podrás encontrar más información.

Martín Morales

El capital, ¿una barrera?

Otro de los conceptos sobre los que más trabajan es la idea de que para empezar en los mercados financieros se necesita mucho dinero.

“Muchas personas creen que si no tienen un capital grande no pueden hacer nada. Nosotros intentamos mostrar que lo importante es desarrollar la habilidad”, explicó, y agregó que, una vez que una persona demuestra consistencia, existen empresas de fondeo que permiten operar con capital de terceros. Eso posibilita trabajar con montos mayores sin depender exclusivamente del dinero propio.

Entre los casos que destaca su creador aparece el de un alumno argentino que logró retirar cerca de US$ 13.000 luego de operar durante ocho meses con empresas de fondeo. También mencionó a una alumna ecuatoriana de 65 años que actualmente administra varias cuentas fondeadas, y a un estudiante uruguayo que, según la academia, genera ingresos mensuales de entre US$ 3.000 y US$ 4.000.

Morales aclara que esos resultados no son inmediatos ni representan una garantía general. “Cada proceso es distinto y depende mucho de la constancia y la disciplina de cada persona”, concluyó.