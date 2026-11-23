DDB Uruguay anunció que comenzará a operar como Wit, una agencia de comunicación integral que reúne más de tres décadas de trayectoria en el mercado local. El cambio marca una nueva etapa de mayor autonomía y capacidad de integración, manteniendo la dirección, el equipo y la cartera de clientes de la compañía.

La trayectoria de la agencia se remonta a la unión de Slogan y Norton, que en 2001 dio origen a DDB Uruguay. Durante 25 años bajo esa marca, la compañía desarrolló campañas para organizaciones públicas y privadas y construyó relaciones de largo plazo con algunas de las principales marcas del país.

Wit significa ingenio: la capacidad de comprender una situación y encontrar una respuesta inteligente, clara e inesperada. Para la agencia, el concepto sintetiza una manera de trabajar que siempre estuvo presente en su cultura y que ahora se convierte también en su nombre.“El ingenio siempre fue parte de nuestra identidad. Ahora también es nuestra marca”, explicaron desde la firma.

La agencia integrará estrategia, creatividad, diseño, contenidos y construcción de marca para desarrollar soluciones de comunicación en todos los puntos de contacto. El modelo busca combinar la experiencia acumulada por el equipo con una estructura más ágil y cercana a las necesidades actuales de los anunciantes.

La transformación se produce en el marco de los cambios internacionales de la industria y de la reorganización global de Omnicom tras la absorción de IPG. En esta nueva etapa, Wit operará en el área creativa y mantendrá una relación estratégica y societaria con el holding Omnicom a través de su participación en las agencias especializadas en planificación y compra de medios como OMD y PHD.

“La esencia de esta agencia siempre estuvo en su capacidad de construir relaciones de largo plazo. La confianza de nuestros clientes nos permitió crecer, evolucionar y atravesar distintas etapas sin perder nuestra manera de trabajar”, señalaron Mónica Rámila y Ricardo Vairo, socios directores de Wit.

Por su parte, Gonzalo Bollotta, director de operaciones, y Facundo Varela, director general creativo, añadieron: “Este cambio también es una forma de mirar hacia adelante. Wit combina la experiencia acumulada durante más de tres décadas con la mirada fresca de las nuevas generaciones. Estamos convencidos de que esa convivencia nos prepara mejor para interpretar los cambios y responder a los desafíos actuales de las marcas”.

Wit recoge el aprendizaje de red, la obsesión por las ideas y los proyecta en una estructura independiente, diseñada para responder con mayor agilidad a los desafíos actuales de las marcas. La agencia ya se encuentra operativa bajo su nueva identidad y continuará atendiendo a su cartera de clientes con el mismo equipo y la misma dirección.

