DAC y Quanam unieron experiencia logística y tecnología para transformar la operación de encomiendas

La logística atraviesa una transformación impulsada por el crecimiento del e-commerce, la necesidad de mayor trazabilidad y clientes que esperan información en tiempo real y una experiencia cada vez más ágil. Este escenario llevó a DAC a emprender un proyecto de renovación tecnológica que fue mucho más allá de actualizar un sistema: implicó repensar la base sobre la que funciona toda su operación logística.

Para llevar adelante ese desafío, la empresa encontró en Quanam un socio tecnológico con el que construyó una alianza basada en capacidades complementarias. Mientras DAC aportó la experiencia acumulada durante años de operación logística en todo el territorio nacional, Quanam contribuyó con su especialización en desarrollo tecnológico, integración de procesos y transformación digital para transformar ese conocimiento operativo en una plataforma preparada para crecer.

"La logística en los últimos años ha cambiado mucho. Hoy los clientes nos exigen trazabilidad, velocidad con sus canales de venta y una experiencia consistente de punta a punta. Para sostener esa escala, DAC necesitaba actualizar toda su plataforma", explicó Mario Secchi, gerente de IT en DAC.

El proyecto, iniciado en 2022 y puesto en producción este año, permitió reemplazar el sistema central de gestión de encomiendas de la empresa. La nueva solución integra procesos de mostrador, agencias, centros logísticos, reparto, recolección, aplicaciones móviles, facturación, cuentas corrientes, reclamos e integraciones con clientes y plataformas externas, entre otros componentes de la operación. Más que incorporar nuevas funcionalidades, el objetivo fue construir una base tecnológica capaz de acompañar el crecimiento del negocio y responder a las nuevas exigencias del mercado.

Rodrigo Fioritti, Pablo Bica, Rodrigo Gorga, Federico Mederos, Mario Secchi y Lucas Oporto, de DAC, junto a Martín Escardó, de Quanam, durante el proyecto que renovó el sistema central de gestión de encomiendas.

Misma visión

La complejidad del proyecto implica, a su vez, comprender una operación que involucra múltiples actores, procesos y puntos de contacto distribuidos en todo el país.

"El desafío tecnológico no fue simplemente cambiar la plataforma. Tuvimos que construir una nueva plataforma en base a todas las operativas que tiene DAC: agencias, centros logísticos y mostrador", señaló Martín Escardó, gerente de Proyectos Logísticos en Quanam.

Desde el comienzo, ambas empresas trabajaron con una lógica de construcción conjunta. Los equipos de Quanam acompañaron de cerca la operativa de DAC para conocer en profundidad las particularidades del negocio y desarrollar una herramienta alineada con la realidad cotidiana de la empresa.

Según explicó Secchi, el desafío consistía en lograr que procesos muy diversos funcionaran de forma integrada, brindando mayor trazabilidad y confiabilidad sin afectar la continuidad de una operación que involucra múltiples actores en todo el país.

En ese proceso también resultó fundamental la relación construida durante años con sus clientes. "El equipo de Quanam nos acompañó en todo este camino y nos hizo más amigable el cambio con los clientes que, al ser relaciones a largo plazo, también nos comprendieron y nos dieron su respaldo para poder hacer esta transformación", destacó.

El proyecto también implicó un importante trabajo interno, ya que más de 1.000 personas fueron capacitadas en el nuevo sistema en distintas regiones del país, incorporando además sugerencias surgidas de la experiencia cotidiana de quienes participan de la operación. Esa instancia permitió adaptar la herramienta a realidades operativas diferentes y favorecer su adopción en toda la organización.

Centro logístico de DAC

La clave

Para ambas compañías, uno de los principales factores de éxito fue la sinergia que implicó la combinación entre el conocimiento operativo de DAC y la experiencia tecnológica de Quanam.

"Desde Quanam entendieron que no era un proyecto de software tradicional; era un proyecto de negocio, operaciones y tecnología. Necesitábamos un socio que pudiera comprender nuestras necesidades y lo complejo que es la operativa de DAC", afirmó Secchi.

Para Escardó, el resultado también fue consecuencia de la forma de trabajo desarrollada entre ambos equipos. "Fue un proyecto bastante largo. Estuvimos casi cuatro años trabajando en conjunto. Lo que se vio fue una gran sinergia entre los dos equipos y ayudó que durante todo ese tiempo hubiera una muy buena relación para sacar este producto adelante", sostuvo.

Hoy, el nuevo sistema permite ofrecer mayor trazabilidad, procesos más integrados y una base preparada para incorporar nuevas funcionalidades de manera progresiva, acompañando la evolución del comercio electrónico y las crecientes demandas de empresas, emprendedores y usuarios finales.