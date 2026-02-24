Cristalinas, una visita al último ícono residencial que expandirá los límites de Carrasco

Si alguna vez la zona de los lagos de Carrasco, al norte de avenida de las Américas fue vista como un lugar sin futuro, el juego ha cambiado. Hoy, el hermoso panorama del área se prepara para recibir a su nuevo protagonista arquitectónico, un proyecto que se erige como el último gran hito residencial en un área donde la exclusividad y la naturaleza convergen de forma única para la zona metropolitana.

Se trata de Cristalinas, dos torres por cuyo predio se podrá circular este viernes y sábado para conocer de primera mano el proyecto y acceder a oportunidades exclusivas para futuros compradores.

Cristalinas es el nuevo desarrollo de la firma Kopel Sánchez y se conforma por las torres que albergan más de 280 unidades. También es una apuesta a la convivencia ciudadana y un motor de impulso de crecimiento de Parque Miramar como extensión orgánica y moderna del tradicional Carrasco. Al estar ubicado en el último predio disponible junto a los lagos y disponer de estas características de conectividad y entorno, el proyecto garantiza a sus futuros residentes una posición privilegiada hacia lo que en Kopel Sánchez denominan como "tres aguas", frente al lago, el mar y el curso de agua (para el que varios desarrolladores han impulsado un proyecto de cuidado y sustentabilidad).

Así lucirán las dos futuras torres del proyecto Cristalinas, con 280 unidades en las que la luminosidad y las vistas están garantizadas.

La arquitectura del complejo, compuesta por las torres Ágata y Amatista, piedras preciosas insignia de Uruguay, ha sido diseñada bajo los criterios que sostienen los desarrollos de Kopel Sánchez. Es una filosofía que lleva de la mano la construcción de alta gama y una disposición que desafía el paisaje urbano y suburbano convencional para priorizar el bienestar humano con propuestas de convivencia que son ya distintivas de su forma de elaborar proyectos.

En atención a estos criterios, las torres de Cristalinas no se despliegan paralelas a la calle, sino que presentan un giro en su implantación para optimizar las vistas extendidas y potenciar la luminosidad natural. Además, para garantizar una privacidad y visuales superiores desde el primer momento, los apartamentos comienzan recién a partir del segundo nivel, situando a los residentes a una altura mínima aproximada de diez metros, lo que permite disfrutar del paisaje por encima de la línea de techos de las casas bajas del barrio.

Desde ahí hasta el piso 20, se abren las oportunidades tanto para familias como para parejas y otros habitantes.

Funcionalidad para la vida cotidiana

La innovación es el eje central de la propuesta, especialmente en lo que respecta a sus amenities y servicios, los cuales han sido pensados como una "experiencia de vida a medida" que evoluciona junto a las necesidades de la sociedad contemporánea. El proyecto trasciende el concepto tradicional de áreas comunes para ofrecer soluciones prácticas que se integran a la rutina diaria del usuario.

Un ejemplo de esto es la incorporación de lavaderos de autos de última generación con espacios de herramientas para el mantenimiento personal. Otro ejemplo está en el firme compromiso con la cultura pet-friendly a través del "beauty pet", sector dedicado exclusivamente al cuidado y la higiene de las mascotas. Hay otras propuestas que también serán funcionales a las necesidades y requerimientos de los residentes, como salas para uso de peluqueros o masajistas que trabajen a domicilio. Además se incluirán zonas de cowork, wellness, barabacoas, salas de cine y otros innovadores espacios más.

Este es el predio que recibirá al último hito arquitectónico y urbanístico de un sitio privilegiado, gracias a su conectividad y entorno natural.

En línea con la visión comunitaria de la desarrolladora, el proyecto asume una responsabilidad que va más allá de los límites de su propio terreno. Kopel Sánchez entiende que un edificio debe aportar valor a su entorno, por lo que han impulsado inversiones significativas en el marco geográfico del proyecto. Esto incluye la creación de un parque lineal de escala metropolitana y la implementación de una eco-red destinada a la limpieza del Arroyo Carrasco en alianza con otros desarrolladores preocupados por la zona.

Esta conciencia ambiental se refleja también en el diseño del estacionamiento, proyectado como una "pastilla verde" con vegetación real que embellece la vista desde las alturas, y en la planta baja, donde un mall de locales comerciales de cercanía proveerá servicios esenciales tanto a los residentes como a los vecinos.

La visita y la proyección

Este ambicioso futuro podrá conocerse de primera mano durante el evento de puertas abiertas que tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero, de 16 a 20 horas, y el sábado 28, de 10 a 19 horas. Los asistentes tendrán la oportunidad única de recorrer el predio, observar una maqueta de gran detalle y visualizar imágenes realistas que mostrarán los futuros edificios y sus interiores.

Además, se habilitará el acceso a una torre vecina para contemplar las vistas reales que ofrecerá el complejo y entender la amplitud de los balcones que tendrá Cristalinas, diseñados con una profundidad superior al estándar para fomentar el disfrute al aire libre. Como incentivo especial para quienes decidan formar parte de esta nueva comunidad, durante ambas jornadas se ofrecerán beneficios comerciales exclusivos y se obsequiará un kit de equipamiento exterior para balcones a quienes señen su unidad.

Sebastián Sánchez y Maite Lima, director y gerenta comercial de Kopel Sánchez invitan a descubrir su proyecto y la filosofía que lo sostiene.

Para imaginar el porte de las torres antes de ir, se anticipa un detalle que no es menor. Estarán unidas por una estructura que se proyecta como un pórtico que oficiará de acceso principal. Esta estructura permitirá el paso del sol exactamente sobre dos grandes gemas de casi tres metros, un ágata y un amatista que se verán desde lejos. Esta configuración ofrecerá una entrada escenográfica que permite a los residentes y visitantes apreciar las "joyas" uruguayas que dan nombre al proyecto desde el exterior, integrando el diseño arquitectónico con la identidad visual de las torres. Y así, el último ícono residencial en la expansión de Carrasco realzará la zona y convivirá con su entorno natural.

Para conocer más, se puede visitar su sitio web en este enlace.