Cosmos recibió la visita del intendente de Montevideo

Durante su visita, Bergara e integrantes de su gabinete, recorrieron las instalaciones junto a representantes del desarrollo, en una instancia donde se compartió la visión de Cosmos. En ese marco, el intendente destacó la importancia de este tipo de inversiones para la ciudad, destacando el impacto y las mejoras que genera en la zona considerada uno de los principales polos corporativos de la capital.

Con más de 92.000 m² de construcción y una inversión estimada en US$ 220 millones, Cosmos se posiciona como uno de los desarrollos inmobiliarios más relevantes del país, integrando oficinas corporativas de última generación, unidades residenciales, espacios comerciales y de servicios, un estacionamiento con capacidad para más de 700 vehículos y áreas verdes de uso común.

Estructurado a través de un fideicomiso financiero de gran escala, cuenta con más de 45.000 m² de oficinas, incluyendo 7.000 m² de oficinas equipadas bajo un modelo flexible.

A esto se suman más de 4.000 m² de amenities corporativos orientados al bienestar y la productividad, que incluyen auditorio, salas de reuniones y capacitación, restaurante, sky café, sala de juegos, kitchen lab, parque interno y rooftop con vistas panorámicas.

Su ejecución, completada en cuatro años desde su lanzamiento, representa un hito en términos de desarrollo y concreción de proyectos de esta magnitud en el país, con foco en innovación, sustentabilidad y bienestar.

Diseñado para acompañar a organizaciones de distintas escalas, el proyecto promueve un ecosistema empresarial diverso, respaldado por infraestructura y servicios de estándar internacional.

